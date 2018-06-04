崔永元向范冰冰道歉?贵圈事情看不懂税务局懂就行

原标题：崔永元又向范冰冰道歉？贵圈事情看不懂，税务局懂就行。

坐等后续。

一次网络争论，让国税总局介入调查明星“阴阳合同”涉税问题。☞国家出手，演艺圈会大地震吗？接二连三的在网络爆料，就在网友还在期待崔永元接下来的“大招”时，昨晚，一篇来自“火星试验室”微信公号的文章刷屏了：

崔永元，向范冰冰道歉了！

“火星试验室”自称独家专访了崔永元↓

这篇文章的核心观点是：

1。崔永元的矛头只对准刘震云，对准刘震云之余，捎带着说说冯小刚，这是他的这盘计划。范冰冰、葛优、徐帆，刘震云的女儿崔永元是都不想伤害的。崔永元借“火星试验室”这个平台，向范冰冰、徐帆、刘震云的女儿再致个歉。

2。崔永元在微博中披露的某位明星4天拿走6000万人民币是真实的，而且不是这么一点钱的事，比这个多十倍都不止，但这位明星并非范冰冰，而是“一个团伙”，该团伙涉及到此次《手机2》。

3。文章说，这不是崔永元一开始想的事。一开始他就是想跟刘震云，冯小刚讨个清白。“大家也不用把我包装的那么高尚，如果当时这部电影不叫《手机2》，就叫《朋友圈》，可能都没有今天这个事了。”

崔永元真向范冰冰道歉了？

这画风转变太快，吃瓜群众表示不敢相信。

有网友留言质疑专访的真实性。没想到，该文章还对质疑评论置顶进行了回复。

就在真相尚不明、网友一脸懵之际，北京日报旗下微信号“长安街知事”第三次聚焦“崔范纷争”，文章标题为：不是范冰冰，但涉案金额远超10倍！税务局你弄得了吗？

以下为文章全文：

长安街知事（微信ID：Capitalnews）从不关注娱乐八卦、明星是非，但今天是知事第三次聚焦“崔范纷争”，因为此事已超出娱乐范畴，而关乎法治尊严、社会公平。

昨天深夜，一个名为“火星试验室”的自媒体微信号发表文章《独家专访崔永元：向范冰冰致歉，‘4天6000万合同’与她无关》。小崔说：“误伤了那么多人，其实我还是很抱歉的。”对于范冰冰，他说：“我觉得我能深深地理解她从一个普通女孩，在这个行业里不断地打拼，到有一定的地位，到被观众认可多么难，有多么难才有今天的这个气象。”

这个反转让人多少有些意外，但值得注意的是，崔永元用的词是“误伤”。难道“阴阳合同”是空穴来风？小崔仍然言之凿凿地撂下话：不是这么一点钱的事，比这个多十倍都不止！

在长安街知事（微信ID：Capitalnews）看来，崔永元向范冰冰道歉，娱乐圈中个人的恩 恩怨怨可以告一段落，但税务部门刚刚开启的调查决不能就坡下驴、偃旗息鼓。

“我还真不知道这个大众不知道，弄得我还挺惊讶。起码五年前我就知道了。”崔永元说，他们有时候也可以把这弄得好像挺合理合法的，就算真去查也查不出来。他还在采访中自曝，每天有一百多个“圈里人”给他打电话，私下里声援他，大家都是支持的。但“他们说都知道这东西，但不能捅，没想到我就像皇帝新衣里那个傻孩子，居然把这事给捅出来了。”

既然捅出来了，就不能再藏着掖着了。4天6000万片酬的是谁？背后的利益集团代表了谁？“阴阳合同”到底是多么普遍的存在？税务部门应该查清楚。昨天，长安街知事（微信ID：Capitalnews）发文《税务局调查范冰冰——只是个开始，不能雨过地皮湿！》后，许多网友留言表示支持，希望这次调查不是走过场。

“他们（无锡税务局）可能马上就会联系我，因为消息都已经过来了。” “等他们调查完了我再告诉你，不是这么一点钱的事，比这个多十倍都不止！”但小崔又说，这事儿太大了，他们弄不了。

小崔的担心有现实的依据。一直以来就不断有媒体质疑，“阴阳合同”、明星逃税已经是普遍现象，最近两年愈演愈烈，但听说过哪个明星因逃税获罪吗？

国家税务总局昨天对此问题已经做出回应：针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，国家税务总局已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。如发现违法行为，将严格依法处理。国家税务总局同时表示，将在已部署开展对部分高收入影视从业人员依法纳税情况进行评估调查的基础上，进一步强化风险防控措施，加大征管力度，依法查处违法违规行为。

也就是说，国家税务总局要查的绝不是“范冰冰”这一个案，而是“部分高收入、高风险影视从业人员”这个群体。而且，“阴阳合同”既牵涉明星，也牵涉制作公司，还牵涉投资方等等，每一个责任主体都不能放过。我们应该相信国税总局这次是动真格了。

只要看看十八大以来，我们从严治党、严厉反腐的大动作，大家就更应有信心。习近平总书记指出：领导干部不论职务多高、资历多深、贡献多大，都要严格按法规制度办事，坚持法规制度面前人人平等、遵守法规制度没有特权、执行法规制度没有例外。在“不管涉及到谁，都要一查到底，决不姑息”等等一系列掷地有声的表态后，连周永康、孙政才、令计划这样的大老虎都应声落马，还有什么样的“老虎屁股”是摸不得的？

法律面前，谁都不能享受特权，名气再大，“粉丝”再多，人脉再广，也绝不能凌驾于法律之上。所以长安街知事（微信ID：Capitalnews）期待税务部门掀起一场全方位的查税行动。如果范冰冰没事，就还她清白；如果真有十倍于6000万的违法违规合同，也要大白于天下。

责任编辑：张玉