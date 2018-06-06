江西赣州网红校长跳楼身亡 曾校门口读国学迎学生

原标题：校门口诵读国学迎学生的赣州网红校长跳楼身亡，生前患抑郁症

“你知道吗，那个每天在校门口读国学的校长走了？”

“谁，刘爱平校长吗？？？”

昨天（6月5日），赣州市公安局章贡分局发布了关于赣州四中发生坠楼死亡事件情况通报。

随后赣州的各个微信群都在转发着刘爱平校长跳楼自杀的消息：

他是一名好校长，人很好，性格也很好，一直专注着教育事业。”

“刘校长谦谦君子，儒雅大方，思往日旧事，长歌当哭。”这是很多人对刘爱平的评价，惊闻他自杀的消息后，连身边熟知他的朋友都感到不可思议，惊讶万分。

他究竟是怎样一名校长呢？

刘爱平，赣州四中校长、党委书记，中共党员，江西省特级教师，江西省先进工作者，江西省教育系统先进工作者，赣州市“五一”劳动奖章获得者，赣南师大硕士生指导老师，赣州市十佳校长，赣州市作协会员。

7年风雨无阻

校门口诵读国学经典迎接学生

他曾是被各大媒体报道的“网红校长”，有人称他为“朗读校长”，截止到今年已连续7年风雨无阻，每天早上6时40分到7时40分，赣州四中的校门口总会摆放一套桌椅，一个中年男子坐在那大声朗读国学，传递国学知识，成为许多家长的孩子称赞的榜样。

据了解，刘爱平在校门口诵读经典已经坚持了7年。这7年里，除了公事出差外，每天早上，刘爱平都默默搬好课桌椅，诵读经典迎接孩子们进校园。

学校保安：“刘爱平任职校长的7年时间，一直用言传身教的方式激励、教育、陪伴孩子们成长。”

除了自己读书，刘爱平还要求学校里的每个老师以及刚入学的新生都认真学习《论语》中的句子。1971年出生的刘爱平校长，已能将《论语》《老子》《孟子》《孙子兵法》等背出八成以上。刘爱平说，在校门口朗诵国学经典，最主要的目的是想对学生进行言传身教，让校园内有真正的书卷气。

连续一个多月打扫学生厕所

刘爱平扫厕所的行为始于2014年9月24日。赣州四中高一（9）班学生陈涛回忆：“很惊诧！校长拎着桶子，戴着手套，拿着钨丝球，蹲在厕所里擦尿垢。”

在接受记者采访时，刘爱平把自己的行为叫“当义工”。他解释称，德育应该成为学校教育的首位，教无定法，校长当厕所义工，是德育的一个新载体。“我觉得，讨论校长该不该扫厕所是狭隘的，要讨论的是校长要不要当义工。”面对非议，刘爱平说：只要在赣州四中当校长，我就会坚持扫下去。

在新浪网开设有“刘爱平教育随笔”博客，在其最后一篇6月3日更新的博文中，刘爱平说：人非圣贤，孰能无过。即便圣贤，也有过错，更何况我这个普通之人呢。我这个人，最大的缺点就是性子很急，办事过于追求效率，很多时候没有注意工作的方式方法，忽略了必要的民主和尊重，给同仁带来不必要的工作压力。身为校长，要十分珍惜这个来之不易的局面，怎么珍惜呢？从改掉自己的坏毛病做起，不管有多难，我就不信“改不了”。

然而，在两天后，他却留下了遗书，用这种方式离开了他热爱的教育事业，热爱的学校，热爱的师生，让很多人无法相信。

这份“遗书”这样写道：我爱社会，我爱赣州四中，我爱赣州四中的老师，我爱赣州四中的孩子们，我愿意为全体师生付出全部心血，可日益加重的抑郁症让我痛苦不堪，巨大的工作压力让我身心俱疲，我太累了，我想休息了…。。。在天堂里我愿意继续做老师。

据警方初步调查，刘某平生前患有抑郁症。

抑郁症，一个陌生又可怕的词语，一个在你我身边却未得到重视的疾病，一个可以让在你身边活泼开朗的人，忽然会以这种方式离开你，很让人心疼。

对于刘爱平校长的突然离世，他赣州四中的学生用沉痛的心情表达了自己敬意：

赣州四中校长刘爱平的学生写的悼文

悼吾师爱平先生

二十八年前，

您活力十足，在我们的讲台上。

一手张力十足的粉笔字 ，

总感觉要穿透什么！

一口铿锵有力的赣普，

把我们的激情点燃，

一直至今！

您年少得志，承担教育大任，

您坚忍专注，引领风气之先，

您春风化雨，浸润栋梁之才！

惊闻先生离去，

一时心情竟难以言表！

只觉一团棉絮，

在心头撕扯！

先生喜欢的北京布鞋，

竟无法寄出！

先生约好的漫步长谈，

也已然无期！

先生呀，

您当年挡在我身前，

让我免受社会小青年欺负，

那时的您就像山一样伟岸！

先生呀，

您当年把我拽到办公室，

严厉批评我的鲁莽，

那时的您就像父亲一般严格！

先生呀，

您当年在教室中大谈社会理想，

点燃我们的理想火苗，

那时的您就像灯塔一般坚定！

多么希望，

世间真的存在时间原石！

让时间停滞，

让选择重来，

让先生重新回到身边，

让未寄出的布鞋能够抵达，

让承诺过的漫步长谈如约而来，

一直持续……

2018年6月5日

来源：“江南都市报”微信公众号

责任编辑：张玉