原标题：首都机场迎雷雨天气 已启动航班延误黄色预警

6月7日，首都机场再次迎来雷雨天气。本次雷雨过程预计从14点50分持续至17点，将会对首都机场运行造成较大影响。

首都机场于12点30分启动首都机场运管委非常态协同机制，协同驻首都机场各运行单位开展雷雨保障工作。首都机场于13点启动首都机场大面积航班延误黄色响应机制，提前做好大面积航班延误处置的各项准备工作。华北空管于14点起启动大面积航班备降保障程序，同时启动北京终端区MDRS（大面积航班延误应急响应机制）黄色预警。华北空管启动雷雨保障应急预案，各单位加强值班力量，安排备份人员待命。管制员实时掌握天气发展趋势，做好雷雨到来前的航班加速放行工作。驻首都机场各民航单位通力配合，力争将雷雨天气对首都机场运行影响减至最小，保障首都机场运行安全。

6月7日，首都机场预计进出港1742架次，其中进港877架次，出港865架次，预计华北区域飞行5099架次。截至14点，首都机场已执行进港航班492架次，已执行出港航班444架次，取消航班43架次。首都机场雷雨过程结束后，北京终端区23时前仍有雷雨、大风、降水天气，将会影响航班运行。受雷雨天气影响，今日首都机场航班计划变动较大。华北空管在此提示旅客可以通过多种渠道了解航班信息，合理安排出行。（央视记者 曹丹）

责任编辑：张岩