人民日报：答好高考考场外的“服务题”值得赞

各行业和部门，都在努力为考生和家长营造安心、舒心的考试环境

又到高考。跟975万考生一起应考的，还有各个行业和部门的服务保障人员。对他们而言，为考生和家长营造安心、舒心的考试环境，也是一份必须答好的考卷。

考场外的服务题，大概分两类：常规题和应急题。

常规题年年必答，题量最大，也最细，涉及交通出行、治安管理、卫生防疫、防暑降温等方方面面、角角落落。答好这些题目，是为了让考试少出意外、不出意外。像赶考路上遇到堵车、考点周围工地施工、到餐馆就餐吃坏肚子，都是人为造成的小隐患，因为这些耽误、影响了考试，实在不值当。所以，搞好常规性的保障服务，就得主动防控，堵上这些细微漏洞。

今年，各地早早入手解题。比如，利用大数据分析拥堵时间和路段，重点疏导；列举容易混淆的考点名称，及时提醒；加强巡查、盯守，消除考点周围施工噪声；对餐馆、饭店摸排检查，保证食品安全。这些服务看上去不显眼，但万万缺不得，只有细之又细，才能让考试稳上加稳。

跟常规题相比，应急题或许不多，但更考验管理者处理意外、管控风险的能力。这类题型又可以分成临时应变题和应急管理题。

前者涉及的是一旦出现问题，如何进行快速补救。像有的考生和家长因为一时紧张或者疏忽，忘带证件、走错考场。前些年因为类似原因错过考试的事儿，出了不少。现在，很多地方的交管部门都建立起应对机制，设立求助热线，交警蹲点准备，随时帮忙协调、转送。今年高考第一天，还是有忙中出错的孩子，但在交警的护送下及时赶上考试。这样的暖闻让人欣慰。

今年，南方一些省份还遇到了更为复杂的考题：台风赶上高考。这是一道应急管理的大题，直接考验整个城市应对突发风险的能力，需要提供更为精细化的服务保障。海南迅速行动，从多个方面应急而动，防御台风、保障高考。海口则从更早时候就已启动城市更新工作，提高排水、蓄水能力。应急举措和常态建设双管齐下，才能做到在台风袭来时，高考秩序不受大的影响。

高考年复一年，面对每道服务保障的考题，各地管理者都在尽力给出最好的解答。这些应考的人们，也应得到赞美和肯定。

责任编辑：张申