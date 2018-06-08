国家市场监管总局：“双随机一公开” 监管全覆盖

来源：央视新闻客户端
国务院新闻办公室今天召开政策例行吹风会，国家市场监管总局副局长马正其介绍，通过在监管过程中推行“随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员”，以及“抽查情况及查处结果及时向社会公开”，过去在监管过程中存在的“执法扰民、执法不公、执法不严”等问题正得到有效解决。
国家市场监管总局副局长马正其介绍，随着商事制度改革的深入推进，我国市场主体数量快速增长。截至2018年3月16日，全国市场主体突破1亿户。传统监管方式已与经济社会发展不相适应，多头重复检查、“任性执法”等问题，加重了企业负担。
国家市场监管总局副局长 马正其：通过双随机抽查，所有日常监管就通过摇号，一年开展若干次检查，但是每次的量都不大，摇到谁就是谁，我们市场监管部门规定每年抽查企业的比例大概在5%左右。这样使得多数依法诚信经营的企业感到，只要我诚实经营就感受不到政府的监管，日常检查抽到我就接受检查，没有抽到我就安安心心经营。
马正其强调，对于被举报投诉，或监管部门掌握明确违法事实的问题企业，市场监管部门依然坚持问题导向，进行点对点检查。市场监管总局明确要求，自抽查检查结束之日起20个工作日内将结果记于企业名下，通过国家企业信用信息公示系统百分百予以公示。
下一步，“双随机”监管将在市场监管总局领域内进行统一，在原有工商清单的基础上，添加食品、药品、知识产权、产品质量、特种设备等内容。
国家市场监管总局副局长 马正其：市场监管总局管到的，需要到企业日常检查的，全部归到一个清单上来，今年下半年就应该要出台，明年应该全国都这样执行，这是市场监管部门真正意义上的全方位的、全面的、彻底的把日常监管（通过）一个“双随机”来解决。
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