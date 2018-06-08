今天24时起国内汽柴油价格将下调

来源：央视新闻客户端
记者从国家发改委获悉，新一轮成品油调价窗口将于今天（6月8日）24时开启。本轮成品油调价周期内，国际油价震荡下降，回落至4月初的水平。受此影响，国内汽油、柴油的零售价格每吨分别下调130元和125元。换算下来，92号汽油每升下调0.10元，95号汽油每升下调0.11元，0号柴油每升下调0.11元。记者算了一笔账，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约5元。经过本次调价，今年以来，国内成品油调价已呈现“七涨三跌一搁浅”的格局。（央视记者 吴龙海）
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