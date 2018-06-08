农业农村部：我国探索建立绿色种植制度

来源：央视新闻客户端
农业农村部今天发布：作为实施乡村振兴战略的重要举措之一，我国开始探索建立绿色种植制度，实现资源永续利用、农业持续发展。
绿色种植制度，是指将绿色发展理念融入农业生产全过程，形成绿色生产方式。
农业农村部有关负责人介绍说，近些年，我国农业形势很好，但资源约束越来越强，环境压力越来越大，再加上消费结构不断升级，构建绿色种植制度是促进农业持续发展的根本出路。
农业农村部种植业管理司司长 曾衍德：适应居民消费升级的新趋势，需要推进农业结构调整，积极发展绿色优质农产品，满足日益多元化、个性化、优质化的需求。还要推行绿色生产方式，降低农药等有害物质残留，建立健全农产品质量追溯体系，确保优质安全、营养健康。
曾衍德指出，今后，主要通过轮作、休耕、控水、控肥、控药等有效措施，来探索建立绿色种植制度。今年，力争水稻面积调减1000多万亩，非优势区籽粒玉米面积调减500多万亩，大豆面积增加1000万亩。同时加快推进轮作休耕制度化。加力推进农业投入品减量增效。
农业农村部种植业管理司司长 曾衍德：力争农业用水量实现零增长、化肥农药使用量保持负增长。今年，选择150个果菜茶生产大县开展有机肥替代化肥试点，还选择150个县开展全程绿色防控试点。
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