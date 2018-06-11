贵州晴隆中石油天然气输气管道发生燃爆 重伤9人

来源：央视新闻客户端

6月10日23：20左右，中石油天然气输气管道贵州省晴隆县沙子镇三合村蒋坝营处发生燃爆。情况发生后，黔西南州、县两级公安、武警、消防、安监、卫生等单位立即赶赴现场，全力开展人员搜救、伤员救治等工作。

管道两端自动控制系统第一时间自动关闭。11日凌晨2：30许，火势熄灭。截至目前，经现场搜救未发现人员死亡，重伤9人。受伤人员已经送往医院进行救治，搜救工作仍在继续。（央视记者 陈春晓）

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