河北衡水遭遇冰雹天气 大如乒乓球农作物受损

原标题：河北衡水遭遇冰雹天气 车窗被砸农作物受损

6月13日下午4时许，河北衡水市气象台发布冰雹橙色预警信号：预计未来2小时内衡水市十三个县市区会出现冰雹、大风强对流天气。下午5时，衡水市区降下大雨，冰雹伴随大风从天而降。

据市民拍摄的手机视频显示，冰雹小的如同花生米，大的有乒乓球大小。密集的冰雹白茫茫一片砸在地面上，一些居民家中的玻璃被砸坏，停在路边的汽车玻璃被砸出一个个大洞。冰雹过后，一些建筑的外墙被砸出了麻点，西瓜等农作物也被冰雹砸裂。

据衡水气象台消息，衡水13个县市区均有冰雹落下，并伴有雷雨和大风，瞬时风力达8级。（央视记者王帅南 李文超）

责任编辑：桂强