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公安部交管局:世界杯期间将重拳打击酒驾醉驾毒驾

公安部交管局:世界杯期间将重拳打击酒驾醉驾毒驾
2018年06月15日 08:35 央视新闻
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　　原标题：公安部交管局：世界杯期间将重拳打击酒驾醉驾毒驾

　　来源：央视新闻客户端

　　日前，公安部交管局发布公告，世界杯期间将重拳打击酒驾醉驾毒驾行为。据统计，2014年世界杯期间，全国因酒驾醉驾导致伤亡交通事故459起，造成191人死亡、482人受伤。为保障人民群众生命财产安全，公安部交通管理局已于5月底部署各地公安交管部门开展酒驾醉驾毒驾夜查全国统一行动。世界杯期间，全国公安交管部门将零容忍、严执法，重拳整治酒驾醉驾毒驾等突出交通违法犯罪行为。

责任编辑：张玉

酒驾世界杯醉驾
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