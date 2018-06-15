原标题：自然资源部：新版国家基础地理信息数据库建成

来源：央视新闻客户端

据自然资源部消息，2017年国家基础地理信息数据库动态更新项目日前通过验收。这表明2017版国家基础地理信息数据库建设全面完成，即日起可以向各方面提供使用。2017版国家基础地理信息数据库，包含2万4千多幅图，具有9大类地理要素、34个数据层、1.8亿个要素对象。相比2016版，新的数据库对全国的1亿8千多万个地理要素进行了变化核查，实测了1千多万个地理要素。更新的地理要素中，既有几何位置发生变化而更新的，也有属性信息发生变化而更新，涉及到交通、居民地、地名、管线、水系、境界、植被等。其中铁路、公路等交通要素更新率达到6.7%、居民地要素更新率达到9.9%、管线要素更新率达到14.8%。

国家基础地理信息中心数据库部主任 刘建军：我们初步统计，2017年的一年之间，全国的铁路增加8000公里，其中4200公里是高铁，那么全国的高速公路增加了5100公里，500KV以上电力线增加了1.05万公里。据了解，更新后2017版国家基础地理信息数据库将广泛应用于经济建设、社会发展、生态保护等领域，尤其在资源调查、宏观规划、工程建设、环境监测、灾害防治等方面发挥重要作用。

责任编辑：张玉