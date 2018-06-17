这家日本公司曾造出中国最便宜轿车 如今大举撤退

原标题：这家日本公司，曾造出中国最便宜的轿车，如今大举撤退

前几日，著名的菲亚特宣布将撤出中国市场，还没过多久，又有一个中外合资的汽车品牌因外资的退出成为了历史，那就是已经有23年历史的昌河铃木。

6月15日，昌河汽车官网发布《关于原江西昌河铃木汽车有限责任公司变更为江西昌河汽车有限责任公司全资子公司的公告》，宣布铃木汽车正式从昌河铃木退出。

至此，铃木与国内企业合资公司只剩下长安铃木一家。

图片来源：北汽昌河官网

公告显示：昌河铃木经过股东双方友好协商，日方股东将所持有的所有昌河铃木股权转让给昌河汽车，并已获得政府部门批准，并于2018年5月30日完成了股权以及公司名称的登记变更手续。也就是说，铃木方将完全撤资，昌河汽车将持有原昌河铃木的100%股权，并承担新公司的相关责任。

汽车工业协会数据显示，2018年4月份，昌河铃木销量为1301辆，环比下降10%，1-4月，昌河铃木累计销量达到5301辆，在所有厂商中排位第98。

铃木品牌以小型车打入中国市场，曾有不错的市场声誉，奥拓、羚羊、北斗星等车型均有不错的市场表现。奥托一度成为廉价车型的代名词。





然而，经济增长带来的消费升级，转变了购车偏好：一方面，主打大空间和多用途的SUV变得畅销；另一方面，消费者的钱袋子逐渐变鼓，价格因素逐步脱敏。作为入门款出行工具，小型车市场逐步萎靡。

据证券时报报道，事实上，早在2013年北汽集团入股昌河后，与铃木商谈了近一年时间，“要求铃木每年投入一到两款车型到昌河铃木，但铃木的资源承受不起”，因此昌河铃木的发展进入停滞状态。目前铃木方面在昌河铃木的经营和技术层面，已经算是“完全撤出”。

虽然昌河铃木也曾推出过数款SUV产品，但小型SUV的车身，或过高的定价导致其始终未能适应市场。





不只是需求侧，铃木汽车还面临着汽车市场的供给侧改革：合资品牌汽车价格下探与自主品牌汽车品质上攻。这让铃木面临着极大的市场压力。

宝能或接手昌河汽车

目前，昌河汽车属于北汽集团旗下的自主品牌，此前，北汽集团董事长徐和谊正在进行的一系列整合策略，推进其“集团化2.0”战略。去年年底，北汽威旺品牌正式并入昌河汽车，成为其新能源品牌，原有微车业务同时并入昌河汽车，这是昌河整合的第一步。

而昌河集团整合的第二步则着重于其合资方面。据证券时报报道，宝能集团在去年10月底、11月初就已经前往昌河铃木进行尽职调查，计划收购昌河铃木生产资质和昌河铃木九江工厂，且此事已上报江西省政府。

图片来源：宝能官网截图

宝能集团近年来在汽车领域投资动作较为频繁，其进军汽车产业的决心早已不是什么新闻。

根据公开资料显示，去年10月底，宝能与杭州富阳区政府签署合作协议，投资约140亿元建设年产30万辆新能源汽车项目；11月下旬，又与昆明市政府、滇中新区管委会签订战略合作框架协议，拟在昆明经开区和空港经济区，建设50万辆新能源汽车整车及零部件项目。

而目前，昌河汽车旗下拥有“昌河”和“昌河铃木”两大品牌，涵盖景德镇、九江两大生产基地，三个整车及发动机制造工厂，具备年产32万辆整车和15万台汽车发动机的综合产能。

宝能入股处于发展低谷的昌河铃木，可以获得其工厂和完备的整车生产资质，而整个昌河汽车在目前的销量情况不尽如人意的情况下，旗下的两大品牌也亟待做出转变。而随着北汽宣布威旺并入昌河体系，其做大做强南方总部的野心明显。在这种情况下，对于已经“名存实亡”昌河铃木，北汽也势必要做出调整。

铃木会不会退出中国市场？

随着铃木退出昌河铃木，长安铃木就成了铃木汽车在中国市场的一根独苗。而菲亚特退出中国市场的案例也让人担心长安铃木到底能顶多久。

和昌河铃木一样，长安铃木的销量也在不断下滑，2011年是长安铃木销量的巅峰，全年高达22万辆，但从此之后长安铃木的销量就开始走下坡路了，2016年总销量只有11.5万辆，2017年8.6万量，今年的1-4月份仅有1.76万辆。

图片来源：摄图网

长安和铃木的合资期限将于2023年到期，届时面对表现不佳的长安铃木，铃木集团是否会像此次昌河铃木一样撤出？

有分析指出：中国是全球最大的汽车消费市场，已经成为各大汽车厂商争夺的目标。尽管长安铃木目前的销量并不好，但铃木不一定舍得放弃这一市场，因为菲亚特第二次进入中国市场的结果已经说明退出一次以后再进入中国市场，难度要比现在更大。

责任编辑：张申