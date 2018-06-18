四川一辆公交车疑似“爆炸” 窗玻璃震碎有人受伤

原标题：四川一辆公交车疑似“爆炸” 窗户玻璃震碎有人受伤
6月18日18时30分许，四川省乐山市区土桥街附近，一辆2路公交车发生疑似“爆炸”，有人员受伤。
根据多位目击者描述，事发前听到明显响声，随即公交车大部分窗户玻璃整碎。
视频显示，公交车玻璃碎裂后还冒出很多烟雾，至少有一名伤者被移到路边人行道，满脸是血。
事发后，当地公安、消防、医疗及公交等部门赶往现场。目前，具体人员伤亡情况不详，事故原因在进一步调查。
来源：成都商报
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