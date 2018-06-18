四川一辆公交车疑似“爆炸” 窗玻璃震碎有人受伤

原标题：四川一辆公交车疑似“爆炸” 窗户玻璃震碎有人受伤

6月18日18时30分许，四川省乐山市区土桥街附近，一辆2路公交车发生疑似“爆炸”，有人员受伤。

根据多位目击者描述，事发前听到明显响声，随即公交车大部分窗户玻璃整碎。

视频显示，公交车玻璃碎裂后还冒出很多烟雾，至少有一名伤者被移到路边人行道，满脸是血。

事发后，当地公安、消防、医疗及公交等部门赶往现场。目前，具体人员伤亡情况不详，事故原因在进一步调查。

来源：成都商报

责任编辑：张义凌