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四川一辆公交车疑似“爆炸” 窗玻璃震碎有人受伤

四川一辆公交车疑似“爆炸” 窗玻璃震碎有人受伤
2018年06月18日 20:04 北青网
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　　原标题：四川一辆公交车疑似“爆炸” 窗户玻璃震碎有人受伤

　　6月18日18时30分许，四川省乐山市区土桥街附近，一辆2路公交车发生疑似“爆炸”，有人员受伤。

　　根据多位目击者描述，事发前听到明显响声，随即公交车大部分窗户玻璃整碎。  

　　视频显示，公交车玻璃碎裂后还冒出很多烟雾，至少有一名伤者被移到路边人行道，满脸是血。

　　事发后，当地公安、消防、医疗及公交等部门赶往现场。目前，具体人员伤亡情况不详，事故原因在进一步调查。

　　来源：成都商报

责任编辑：张义凌

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