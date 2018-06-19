中央气象台：19日到20日江淮江南有强降雨

原标题：中央气象台继续发布暴雨黄色预警：今明两天江淮江南强降雨

中央气象台继续发布暴雨黄色预警，预计今明两天，强降雨区域向东、向南移动，江淮、江南地区将遭遇大到暴雨，其中安徽、江苏、湖南、江西等地局部还将有大暴雨，需加强防范。

这两天，四川、重庆、陕西、湖北、河南等地遭遇强降雨天气，部分地区出现暴雨或大暴雨，湖北宜昌局地昨天还降下了特大暴雨。 中央气象台继续发布暴雨黄色预警，预计今天强降雨区域将向东、向南移动，安徽、江苏、浙江、上海、江西、湖南、贵州等地有大到暴雨，安徽中部、江苏南部、江西东北部、湖南中部偏西地区及贵州东南部等地局地有大暴雨，并且还会伴随着像雷暴、大风以及短时强降水这样的强对流天气。此外，在福建沿海、台湾岛等地今天也有大到暴雨、局地大暴雨。气象部门提醒，明天雨带还将南压，一直到本周五前后，西南、江南多地都将有强降雨天气，需警惕可能引发的城市内涝、滑坡、山洪等次生灾害，人们外出要尽量远离积水路段。

东北等地今明仍有雷雨

南方强降雨的同时，东北及内蒙古东部等北方地区也有雷雨天气，局地雨量可达大雨或暴雨级别，并可能伴有大风、冰雹，当地人们也需关注临近预报预警信息，注意出行安全。

华北黄淮将再迎高温

而在华北南部以及黄淮中西部一带，未来几天随着降雨减少，气温不断攀升，高温天气又将来袭。像天津、石家庄、郑州明天或者后天都将有35℃以上的高温出现，北京后天最高气温也将达35℃，济南后天起更是将连续5天出现高温，大家要做好防暑降温准备。

责任编辑：桂强