人民日报：要做好防范 但别闻“游”色变

游戏好比碳酸饮料，喝喝无妨；血糖都超标了，还用它送服降糖药，无力自拔，就该借助医疗干预。治病要去正规医院，别轻信“高人”

游戏成瘾明确被权威机构列为疾病。相关症状包括无节制沉溺于游戏，因过度游戏而忽略其他兴趣爱好和日常活动，明知会产生负面后果却仍沉溺于游戏等。

不少家长对这事很关心。青少年自制力较弱，网络游戏又紧贴着人的心理设计玩法，孩子沉溺其中，耽误学习、影响身体，咋办？一说算病，可能又要紧张。其实，也别太焦虑。不是一玩就上瘾，更不是一喜欢就是病。世卫组织也说了，确认是病，往往需要症状持续至少12个月。并且，研究也表明，玩游戏的人中，只有一小部分人会得上。

为什么劝大家别太紧张呢？一紧张，就容易失措。失措了，就容易上一些五花八门、不知来历的戒网瘾“训练营”“特色学校”的当。得警惕世卫组织的这个结论被骗子们利用了。过去，我们见过一些报道：电击治网瘾、体罚治网瘾、折磨治网瘾……种种没有科学依据、未经临床验证的招数被“发明”出来，想当然上马，别说治不好，就算一时有效，孩子遭的罪、受的伤害更大。

万一不幸得病了，咱去正规医院治疗。这本是不必申说的常识，可是，这些“高人”们往往是营销高手，夸大疗效，巧舌如簧，三说两说，家长动心了。而正规的医院，表述往往是平实的，难治就说难治，谁也不敢拍胸脯。医疗本身也很少能立竿见影。这边治两天没效果，那边一个劲忽悠，家长可能就要上当。一旦出事，追悔莫及。

对于自控力较弱的青少年，家长和学校应该“治未病”，严加管理，做好防范。但还得说一句：游戏成瘾是病，可游戏本身并不是洪水猛兽。利用家长的担忧，把矛头对准游戏，孩子玩什么担心什么，或者对准网游产业，也大可不必。我小时候没网，电视兴起了，五光十色，也上瘾。家长制定了“三让看”规则：周末让看、动画片让看、表现好让看。既有激励，又有控制，适度适量管理，效果就很不错。

游戏好比碳酸饮料，喝喝无妨；无节制喝，一顿三瓶，当然有害健康；血糖都超标了，还用它送服降糖药，无力自拔，这就应该借助医疗干预。而治病要去正规医院，千万别轻信那些会忽悠的“高人”。这才是看待游戏上瘾致病问题的应有态度吧。

责任编辑：张迪