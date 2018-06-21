生态环境部：京津冀及周边发现涉气环境问题230个

原标题：生态环境部：京津冀及周边地区发现涉气环境问题230个

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6月19日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展，200个督查组按照工作方案要求，对京津冀及周边地区216个县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题230个：

一、检查清单内涉气“散乱污”企业1685家，发现整改不到位问题34家，占比为2%；发现清单外涉气“散乱污”企业6家。

清单内涉气“散乱污”企业存在整改不到位问题34家，其中天津市滨海新区2家、静海区2家；河北省石家庄市元氏县2家、新华区1家、赞皇县1家，唐山市迁西县6家、滦南县3家、迁安市2家、路北区1家，保定定州市1家，沧州市献县2家；山东省淄博市博山区1家；河南省开封市尉氏县1家，新乡辉县市4家、平原城乡一体化示范区3家、封丘县1家，濮阳市南乐县1家。

督查组检查发现清单外涉气“散乱污”企业6家，河北省石家庄市新华区1家、高新技术产业开发区1家，唐山遵化市2家；河南省新乡辉县市2家。

二、检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业347家，发现整改不到位问题1个，占比为0.3%；发现清单外应淘汰燃煤锅炉8台。

其中，山东省聊城市东昌府区聊城市惠众早餐有限公司1台（1蒸吨）清单内应淘汰燃煤锅炉未按要求拆除。

督查组检查发现河北省石家庄市桥西区虎杰建筑起重机械有限公司租用厂区内1台（0.2蒸吨）、新华区石家庄市第三十七中西北侧1台（2蒸吨）、元氏县马村镇营里新村浴室1台（0.35蒸吨），唐山市路南区中车唐山机车车辆有限公司2台（均为10蒸吨），保定涿州市恒久模具加工厂华拓混凝土有限公司1台（0.2蒸吨）；山西省长治市武乡县惠众养殖有限公司1台（0.5蒸吨）；山东省德州乐陵市乐陵国鼎新材料有限公司1台（6蒸吨）清单外应淘汰燃煤锅炉未按要求拆除。

三、工业企业未安装大气污染防治设施问题17个。

其中，河北省石家庄市桥西区1家、赵县1家，唐山市迁西县2家，沧州市海兴县2家，邢台市临西县1家；山西省太原市阳曲县2家，长治潞城市1家，晋城高平市1家、沁水县1家；山东省济南市历城区2家、平阴县1家，德州乐陵市1家；河南省郑州巩义市1家。

四、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题14个。

其中，河北省唐山市丰润区1家，廊坊市安次区1家、大城县1家，邢台市临城县1家；山西省长治市郊区1家；山东省济南市历城区1家，德州市庆云县1家，滨州市无棣县1家，菏泽市单县1家；河南省安阳市龙安区1家，新乡市平原城乡一体化示范区3家、红旗区1家。

五、VOCs整治不到位问题23个。

其中，北京市怀柔区6家；河北省石家庄市新华区1家、裕华区1家、赞皇县1家、正定县1家、新乐市1家、高新技术产业开发区1家，唐山市乐亭县1家，廊坊霸州市1家，邢台市临城县1家，邯郸市广平县1家、曲周县1家；山西省晋城市沁水县1家；山东省济南市章丘区2家；河南省郑州市中牟县1家，鹤壁市淇县1家，新乡市平原城乡一体化示范区1家。

六、建筑工地、工业企业及露天矿山等扬尘管理问题122个。

其中，北京市通州区15家、昌平区4家、大兴区4家、怀柔区1家、延庆区1家、门头沟区1家；河北省石家庄市桥西区5家、晋州市4家、赞皇县3家、新华区3家、裕华区3家、高新技术产业开发区1家、赵县1家、井陉县1家、新乐市1家、辛集市1家，唐山市开平区1家、玉田县1家、丰南区1家、乐亭县1家、迁西县1家、遵化市1家，廊坊市三河市1家，保定市望都县2家、唐县2家、博野县1家、定州市1家，沧州市肃宁县3家、青县1家，衡水市故城县1家，邢台市临城县3家、广宗县2家、临西县2家、沙河市2家、宁晋县1家，邯郸市临漳县1家、武安市1家；山西省太原市清徐县2家、晋源区1家、杏花岭区1家、古交市1家、山西转型综合改革示范区1家，长治市郊区1家、壶关县1家、沁县1家、潞城市1家，晋城市沁水县2家；山东省济南市章丘区2家、高新技术产业开发区1家、历城区1家、商河县1家，淄博市淄川区3家、博山区1家、周村区1家，济宁市嘉祥县2家，德州市夏津县1家、乐陵市1家，聊城市阳谷县1家，菏泽市牡丹区1家、成武县1家；河南省郑州登封市1家，开封市兰考县2家、顺河回族区1家，安阳市龙安区1家、安阳县1家，鹤壁市淇县2家，新乡市获嘉县2家、新乡县1家、封丘县1家，濮阳市工业园区1家、清丰县1家。

七、其他涉气环境问题5个。

其中，河北省石家庄市新乐市协神乡青同村，唐山市古冶区范各庄镇后殷各庄村存在焚烧秸秆现象。河北省廊坊市大城县大尚屯镇吴会罗村，沧州市献县乐寿镇塔东村；河南省安阳市林州市南油村露天焚烧垃圾情况。

上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。（央视新闻 李斌）

责任编辑：张玉