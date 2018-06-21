国内最大运煤专线蒙华铁路大围山隧道贯通:8172米

原标题：国内规模最大运煤专线蒙华铁路大围山隧道贯通

6月20日上午，国内里程最长、规模最大运煤专线——蒙华铁路，其中连接湘赣两省的咽喉通道、全长8172米的大围山隧道贯通。

大围山隧道起于湖南省浏阳市张坊镇，止于江西省铜鼓县排埠镇，穿越原始森林地区大围山，穿越九条地质断层带，全部为IV（四）、V（五）级围岩，隧道地质复杂，条件极为艰险，施工难度极大，是蒙华铁路全线重难长大隧道之一。施工单位坚持勤测量、强支护等手段，保证了安全施工、按期完工，为蒙华铁路后期的轨道施工提供了条件。

蒙华铁路是我国继大秦铁路、神黄铁路和山西中南部铁路之后新建的又一重载铁路，是中国铁路的又一超级工程。

责任编辑：张玉