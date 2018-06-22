这些各国政要告诉你 粉梅西的正确姿势是什么

原标题：这些政要告诉你，粉梅西的正确姿势是什么

撰文|董鑫

今天的《新闻联播》播了一条体育新闻。

煤球们，扎心了。

去年11月，阿根廷与东道主俄罗斯进行2018世界杯友谊赛之前，恐怖组织曾经放话称，已将世界杯和梅西列为目标。

俄罗斯驻阿根廷大使回应称，总统普京十分重视，已经要求加强世界杯前和大赛期间的安保工作，俄罗斯政府将尽全力保护梅西和阿根廷国家队在俄期间的安全，会派出安全专家小队全程陪护。

其他来访的国家队也会受到同等待遇。

政知圈（微信ID：wepolitics）想问问，有没有安全专家来保护一下梅西粉丝的安全？

他们在天台上站很久了。

各位煤球，我们来插空谈谈，追偶像应该有什么正确姿势。

为他呐喊

乍看起来这是一件很容易做到的事情，但关键难点在于什么时候做。

比如刚刚连任的委内瑞拉总统马杜罗，他是在电视演讲中喊出的“梅西万岁！”

2016年，因为国际油价的暴跌，委内瑞拉这个以石油为命脉的国家收入骤减，国民经济处在崩溃的边缘。2月中旬，马杜罗在国会进行了一次演讲，决定通过增加国内石油零售价格以及贬值本国的货币减少石油暴跌对本国经济造成的影响。

说着说着，马杜罗突然听到一个消息，梅西在对战希洪竞技队的比赛中打入了第300个西甲进球。

他中断了演讲，高呼“梅西万岁，加泰罗尼亚万岁”，还询问在场的议员们，谁是巴萨的球迷，谁是皇马的支持者。

一场严肃的国会演讲，一时笑声不断。

为他开车

想象一下，你坐在驾驶员位置上，梅西坐在副驾驶员位置上，你的偶像离你大概不到0.1米的距离。

这种机会可不多见，加蓬总统邦戈就赶上了。2015年，梅西来到非洲国家加蓬，为加蓬承办2017年非洲杯的主体育场工程奠基。

在乘车去体育场的时候，梅西一直坐在副驾驶，为他开车的就是加蓬总统邦戈。这让加蓬媒体炸开了锅，纷纷发文认为此举不妥，而且梅西出席活动只是随意穿着T恤和牛仔短裤，媒体也批评他着装过于随意。

不过，作为煤球，邦戈总统完全不在意这些细节。他说自己几年前在巴塞罗那见到梅西的时候，梅西就承诺会去加蓬的首都利伯维尔与他再相见，这次梅西果然来了，邦戈总统还称赞他是个“言出必行的男人”。

送他礼物

隔着电视屏幕，政知圈（微信ID：wepolitics）就是想送也送不出去。

但是，玻利维亚总统莫拉莱斯做到了。

2013年3月，世界杯南美区预选赛，阿根廷客场挑战玻利维亚。在1：1战平之后，莫拉莱斯去到更衣室里问候梅西，还送了他一件披风和一枚徽章。

△莫拉莱斯（左二）和梅西

莫拉莱斯多次公开表示自己是梅西的忠实粉丝，在接受福克斯体育采访时，他还说：“我爱梅西，不管作为足球运动员还是普通人，梅西的为人和素质都让我敬佩。”

因为对梅西的爱，莫拉莱斯还差点引起一场“内讧”。

在那次世界杯预选赛之前，莫拉莱斯公开表示，自己欣赏梅西的进球，已经要求外长安排给来玻利维亚参赛的梅西授勋。

这引起了玻利维亚足协和国家队的强烈抗议，最终作罢。

除了送礼物，莫拉莱斯也一直在声援自己的偶像。

2017年，因为在与智利的比赛中语言攻击边裁，梅西被国际足联处罚国家队4场停赛。他将错过球队和玻利维亚的比赛，此外还有接下来和乌拉圭、秘鲁和委内瑞拉的世预赛。

莫拉莱斯就在自己的推特上写道：

“我不赞成国际足联对阿根廷的处罚。我还是比较懂足球的，梅西才是被侵犯的那一个，我与这位世界最佳球员同在。”

助他竞选总统

这个行为就有点“脑残粉”的意味了。不过，这种“姿势”不是政要们做出来的。

2016年，美洲杯半决赛，阿根廷对战美国。正值美国总统大选年，有位球迷就在赛场边打出了“梅西，2016年总统”的标牌为自己的偶像加油。

最终，凭借梅西的1射2传，阿根廷以4：0轻松击败美国杀入美洲杯决赛。

在当年的美国总统大选中，特朗普战胜希拉里成功“晋级”。虽然这与足球没关系，但在推特上，有一位煤球晒出了一张选票，投票者用笔写上了梅西的名字。

当然，这种“脑残粉”也不止分布在拉美和非洲。

法国前司法部长、法国前总统萨科齐竞选团队女发言人、曾经有女强人之称的拉齐达·达蒂就说过：

“如果说有什么事情能让我退出政坛的话，我认为只有一种可能性，那便是梅西向我求婚。”

粉丝福利

政要们粉了偶像这么久，没有福利可是有点亏。梅西的10号球衣估计是他送出去最多的礼物。

追去更衣室的玻利维亚总统莫拉莱斯就得到了一件。美国前总统奥巴马的女儿也有。

2016年3月，奥巴马对阿根廷进行了国事访问，在布宜诺斯艾利斯同年轻人进行对话时，奥巴马说，自己的女儿非常想同梅西见一面。

不过当时，梅西正好有比赛任务。赛后，虽然梅西暂时没法满足奥巴马女儿萨莎和玛丽亚想要见面的要求，但他送上了自己的战袍——两件10号球衣，上面印着的名字分别是“萨莎”和“玛丽亚”。

这两件球衣还是梅西托阿根廷总统马克里转送给奥巴马的。

还有一位也获赠过“梅西球衣”。

2014年7月，正在阿根廷进行国事访问的国家主席习近平会见了阿根廷副总统兼参议长布杜和众议长多明格斯。

会见之后，布杜向习近平主席赠送了阿根廷国家足球队10号球衣。

话说，今天晚上，尼日利亚要对阵冰岛了。

咱们算一下哈：

如果尼日利亚胜冰岛，尼日利亚两战3分，阿根廷和冰岛两战1分，末轮如果阿根廷能战胜尼日利亚，冰岛不胜克罗地亚，阿根廷就将以小组第二晋级。

如果尼日利亚平冰岛，冰岛两战2分，阿根廷和尼日利亚两战1分，末轮如果阿根廷能战胜尼日利亚，冰岛不胜克罗地亚，阿根廷就将以小组第二晋级。

为了梅西，请允许政知圈（微信ID：wepolitics）大喊一句：

尼日利亚你可不能输啊！

责任编辑：余鹏飞