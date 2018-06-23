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北京2018年高考本一线出炉 理科532分 文科576分

北京2018年高考本一线出炉 理科532分 文科576分
2018年06月23日 10:12 新京报
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　　新京报快讯（记者沙璐） 2018北京高考今天（6月23日）正式发榜。记者了解到，文科本一线576分，理科本一线为532分。

　　各批次录取控制线同时出炉。

　　2017年，北京高考文科本一线为555分，理科本一线为537分。

　　6月23日12时起，考生可通过以下5种方式查询自己的高考成绩：

　　①登录北京教育考试院网站（www.bjeea.edu.cn或www.bjeea.cn）免费查询成绩；

　　②拨打电话12580，按语音提示输入准考证号和考生号查询，免收信息费，只收基本通话费；

　　③6月9日起，考生可拨打12580预约查询高考成绩，高考成绩出来后，预约成功的考生会及时收到短信通知；

　　④通过“北京通”APP在手机端查询。

　　⑤通过北京移动 “乐活”APP在手机端查询，扫描下方二维码下载北京移动“乐活”手机客户端，进入“高考成绩预约/查询”、“高考录取预约/查询”应用。

责任编辑：张申

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