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杭州一仓库发生火灾 37辆消防车赶赴现场

杭州一仓库发生火灾 37辆消防车赶赴现场
2018年06月28日 07:46 新浪新闻综合
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　　今天凌晨4点47分，杭州市萧山区义桥镇王家桥苏泊尔仓库发生火灾。

　　记者从杭州消防部门获悉，接警后，消防共出动了13个消防中队、5个消防专职队共计37辆消防车赶赴现场。

　　经过救援人员的全力扑救，早上7点14分，火灾已报控制。

　　具体情况，记者正在进一步了解中。

　　（记者王思思）

　　来源：@浙江之声

责任编辑：张申

火灾仓库杭州
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