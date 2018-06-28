杭州一仓库发生火灾 37辆消防车赶赴现场

今天凌晨4点47分，杭州市萧山区义桥镇王家桥苏泊尔仓库发生火灾。
记者从杭州消防部门获悉，接警后，消防共出动了13个消防中队、5个消防专职队共计37辆消防车赶赴现场。
经过救援人员的全力扑救，早上7点14分，火灾已报控制。
具体情况，记者正在进一步了解中。
（记者王思思）
来源：@浙江之声
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