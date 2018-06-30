7月这些新规实施 将为你的生活带来大变化

原标题：明天起，这些新规将为你的生活带来大变化！

养老保险基金中央调剂、日用品进口关税大幅下调、流量“漫游”将取消……7月将近，一批新规即将实施。事关你我生活，快来了解一下~

养老保险基金中央调剂

养老金发放更有保障

7月1日起，我国正式实施养老保险基金中央调剂制度。新制度实施后，作为企业和职工个人的缴费仍然按照现行政策执行，不需要额外多缴费，也不会影响退休人员的个人待遇。

在此之前，我国企业职工基本养老保险实行省级统筹。就全国而言，养老保险基金总体上收大于支，但由于我国各地区经济发展不平衡、人口结构差异也比较大，各统筹地区的基本养老保险基金收支以及结余状况也很不平衡。

因此，实行养老保险基金中央调剂制度能够增加养老保险制度的整体抗风险能力，使各地的养老金按时足额发放更有保障，从而有利于促进全国企业职工基本养老保险制度的可持续发展。

央行定向降准0.5个百分点

释放约7000亿元资金

自7月5日起，央行下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点，进一步推进市场化法治化“债转股”，加大对小微企业的支持力度。

此次支持市场化法治化“债转股”的定向降准，可释放资金约5000亿元；支持小微企业的定向降准可释放资金约2000亿元，主要用于支持相关银行开拓小微企业市场，发放小微企业贷款，进一步缓解小微企业融资难融资贵问题。

2018年版外商投资准入

负面清单发布

7月28日起，外资进入银行、证券、汽车制造、电网建设、铁路干线路网建设、连锁加油站建设等一系列限制将取消。国家发展改革委、商务部日前发布2018年版外商投资准入负面清单，在金融、基础设施、交通运输、商贸流通等22个领域推出新一轮开放措施。

《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》是对《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中的外商投资准入负面清单的修订，并单独发布。2018年版负面清单长度由63条减至48条，推出一系列重大开放措施。

日用品进口关税大幅下调

消费者获实惠

从7月1日起，将较大范围下调日用消费品进口关税，更好满足国内居民多样化消费需求。将服装鞋帽、厨房和体育健身用品等进口关税平均税率由15.9%降至7.1%；将洗衣机、冰箱等家用电器进口关税平均税率由20.5%降至8%；将养殖类、捕捞类水产品和矿泉水等加工食品进口关税平均税率从15.2%降至6.9%；将洗涤用品和护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。下调幅度基本在50%以上。

这些日用品种类主要集中在中国人需求比较集中的特色优势进口消费品领域，这无疑会给民众带来很大的实惠，也会倒逼中国相关厂家加快供给侧改革，提升产品品质，推动产业升级。外国企业也将从中获得更大的市场，将是一个双赢结果。

汽车进口关税相当幅度降低

购车税费明显降低

自2018年7月1日起，我国将相当幅度降低汽车进口关税。将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%；将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%。此次降低汽车进口关税是我国进一步扩大改革开放的重大举措。降税后，我国汽车整车平均税率13.8%，零部件平均税率6%，符合我国汽车产业实际。

以30万元报关价的进口车为例，在之前25%的关税税率下，其关税为7.5万元。而以15%的税率来测算，其关税为4.5万元，消费税与增值税数额也会随之降低，总体税费可以节省4万多元。

全国铁路再调图

票价最大折扣6.5折

铁路部门在上次调图的3个月后，自7月1日起将实施今年第二阶段的列车运行图调整，总体方针是“为适应经济社会高质量发展要求”。同时，从7月5日起，对部分高铁动车组公布票价实施优化调整。

此次调图后，将实行“动车组列车市场化开行方案”，安排日常图、周末图和高峰图。同时实施灵活票价，从今年7月5日起对早期开通的合肥至武汉、武汉至宜昌、贵阳至广州、柳州至南宁、上海至南京、南京至杭州6段线路上运行时速200~250公里的高铁动车组公布票价进行优化，公布票价为最高限价，根据实际情况在限价内实行票价下浮，最大折扣幅度6.5折。调整后的执行票价与目前相比，总体有升有降。

此外，此次调图后，全国铁路“复兴号”动车组日开行数量将由现在的114.5对增加到170.5对，16辆长编组“复兴号”动车组也将首次投入运营。

《城市轨道交通运营管理规定》

7月1日起实行

交通运输部发布《城市轨道交通运营管理规定》将于今年7月1日起施行。《规定》从管理、服务、安全、应急四个方面对全国城市轨道交通运营管理提出要求。

《规定》细化了运营服务专篇的内容，理顺运营与前期规划的衔接。建立城市轨道交通初期运营前、正式运营前以及运营期间的安全评估制度。明确从业人员管理、设施设备准入与运行维护管理、风险隐患管控治理等相关要求。

《规定》还明确了城市轨道交通保护区范围内作业时的有关程序要求，要求作业单位要制定安全防护方案，并对作业影响区域进行动态监测。明确保护区作业巡查有关要求，对地面、高架线路沿线建（构）筑物等妨碍和侵界情况的处置进行了规定，加强城市轨道交通线路保护等。

流量“漫游”将取消

号码归属地外生活可不换号

中国移动、中国联通和中国电信宣布，自7月1日起取消流量“漫游”费（不含港澳台流量），手机用户省内流量升级为国内流量，手机流量将不再区分省内、省外/本地、全国。自去年9月全面取消“长途”通话费用后，手机号码除归属地差异外，在全国各地（港澳台除外）使用所产生的主要费用将不存在差异。前往号码归属地外工作、学习的用户可省去更换手机号的麻烦。

同时，也有一部分套餐流量不支持升级为全国流量：包括小区套餐、地铁流量包、机场流量包等基于基站定位（最大范围小于本地网）的区域优惠套餐不在本次调整范围内。

国内高等教育学历学位

认证服务收费全面取消

根据教育部、财政部等日前联合印发的通知，7月1日起，我国将全面取消国内高等教育学历学位认证服务收费。

取消国内高等教育学历学位认证服务收费后，已在高校学生学籍学历信息管理系统和学位信息管理系统相关数据库中注册的学历学位原则上实行网上查询和电子认证。此前，教育部已将学历学位信息数据库接入国家数据共享交换平台。

下一步，教育部将大力推广电子查询认证服务，进一步简化服务流程，提高服务质量，更好满足对国内高等教育学历学位证明的数据查询等社会需求。

个税政策为科研人员鼓劲

国家税务总局近日发布了《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税征管问题的公告》，以贯彻落实财政部、国家税务总局、科技部今年5月底发布的《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》。

《通知》规定，从职务科技成果转化收入中给予科技人员的现金奖励，可减按50%计入科技人员当月“工资、薪金所得”。《公告》进一步明确了相关操作问题，以便于纳税人准确理解和及时享受政策、规范纳税申报。《公告》自2018年7月1日起施行。

责任编辑：张义凌