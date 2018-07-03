北京两所民办高校因虚假招生宣传被责令停止招生

原标题：北京两所学校因虚假招生宣传被责令停止招生

人民网北京7月3日电（孙竞）近日，有媒体曝光了北京民族大学、北京经贸研修学院（原北京国际经贸研修学院）混淆学历非学历性质虚假招生的问题线索。北京市教委高度重视，立即启动对两所学校调查取证程序，6月25日，对两校负责人和相关知情人进行了询问。

经查，北京民族大学、北京经贸研修学院存在学校管理混乱、进行虚假招生宣传等问题，北京市教委依据《民办教育促进法》对两校分别作出了停止招生的行政处罚。

北京市教委表示，将进一步加大对民办高等教育机构的招生监测工作力度，监测范围覆盖学校纸质简章、线上官方网站、微信公众号、实际宣传行为等，对发现的违法违规行为，将依法严肃查处。

同时，北京市教委提醒广大考生，为避免落入虚假招生的陷阱，请通过正规渠道查询和了解2018年北京民办高校的招生政策和相关情况。考生可从教育部高校招生阳光工程指定平台——阳光高考网上查询学校信息（仅限学历教育民办普通高校），也可在市教委官网查询北京市民办非学历高等教育机构2018年秋季招生政策通告文件，选择正规的非学历高等教育机构。

责任编辑：张申