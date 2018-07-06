普吉岛翻船事故:懒猫平台44名游客有40人取得联系

原标题：普吉游船倾倾覆事故 懒猫平台44名游客已有40人取得联系

记者从懒猫旅行平台核实，本次泰国游艇倾覆事故中，有44名游客是通过懒猫平台购买的旅行产品，截至今天上午10点，懒猫平台已经和其中40名游客取得联系，目前仍有4人联系不上。（央视记者 李艳君）

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