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中国驻泰国大使：搜救继续 有1%希望就做100%努力

中国驻泰国大使：搜救继续 有1%希望就做100%努力
2018年07月08日 17:25 央视新闻
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　　来源：央视新闻客户端

　　今天（7月8日），泰国官方在普吉岛搜救中心举行发布会。发布会中，中国驻泰国大使表示搜救工作将会持续进行，当地相关部门对此次事件已立案调查，并为遇难者家属提供所需服务。（央视记者 黄铮铮 视频编辑 邱阳）

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泰国游船翻覆已致数十中国人遇难

责任编辑：张玉

大使泰国搜救
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