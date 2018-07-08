中国驻泰国大使：搜救继续 有1%希望就做100%努力

来源：央视新闻客户端
今天（7月8日），泰国官方在普吉岛搜救中心举行发布会。发布会中，中国驻泰国大使表示搜救工作将会持续进行，当地相关部门对此次事件已立案调查，并为遇难者家属提供所需服务。（央视记者 黄铮铮 视频编辑 邱阳）
点击进入专题：泰国游船翻覆已致数十中国人遇难
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 世界都静等“关键时刻”台湾省也发生...
- 【 军事 】 出鞘：委内瑞拉为何要成“第二个越南...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 票房破6亿!《药神》为白血病患者捐38...
- 【 科技 】 微信错转他人8万后被拉黑 律师这样说
- 【 教育 】 录取通知书投递中 教育部教你6招辨真...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有