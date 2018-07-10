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台风玛莉亚11日登陆 福建要求停课停飞停航停运

台风玛莉亚11日登陆 福建要求停课停飞停航停运
2018年07月10日 12:25 央视新闻
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　　原标题：福建紧急应对台风“玛莉亚” 停课！停飞！ 停航！停运！

　　福州市教育局发布，即日起至台风结束，各地各校要停止一切集体活动，所有学校、培训机构停止上课。

　　截至今天上午九点半，福州长乐机场共计32航班因台风取消，取消航班多为进港航班，大多数集中在今天傍晚五点之后，北京、武汉、上海、南京等主要枢纽城市飞往福州的航班取消较多。

　　福建海峡高速客滚轮航运有限公司也发出公告，“丽娜轮”原定11日第1697次台北往返平潭航班停航。湄洲岛轮渡从9日开始，视风浪情况适时停航。

　　铁路方面，上海铁路局和南昌铁路局已停售7月11日—12日的福建省内部分区段旅客列车车票。（央视记者 黄珊 张孙川）

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17级超强台风“玛莉亚”将登陆我国

责任编辑：桂强

玛莉亚台风航班
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