泰沉船事故幸存者：很多游客漂水面 却找不到同伴

原标题：泰国普吉游船倾覆事故 幸存者回忆事发经过

泰国官方今天通报普吉游船倾覆事故救援最新进展：

从9日到今天上午，新发现并打捞上岸3具遇难者遗体，这三人的身份尚未确认，遇难者人数上升至44人。目前失联人员为3人，其中包含一名在“凤凰”号船体内未被打捞出水的遇难者。

目前，救援行动仍在继续，但是当地天气状况不佳，且未来几天天气情况也都比较恶劣，搜救难度加大。

7月5日，两艘共载有122名中国游客的游船——“艾莎公主”号和“凤凰”号在返航泰国普吉岛途中，突遇特大暴风雨，“凤凰”号发生倾覆事故。

央视记者采访到了泰国普吉游船倾覆事故中一位幸存者。她叫谭昕妍，25岁，来自湖南，是一位幼师。趁着暑假，她与同伴来到普吉旅游，为了体验深潜，她在微博上找到了一名在普吉当地的潜水教练，和同伴两人报名了一个海上一日游项目，其中包括乘坐“凤凰号”出海，体验海钓、深潜、浮潜等项目。谭昕妍和同伴原本计划在第二天离开普吉。但天气突变，意外发生了……

事故是如何发生的？在海上漂浮的20多个小时中，她都经历了什么？

责任编辑：张玉