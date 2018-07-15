原标题：中兴通讯：美国商务部解除对公司的禁令

新京报快讯（记者马婧）7月15日，中兴通讯发布公告称，根据BIS于2018年7月13日（美国时间）发布的命令，BIS已终止2018年4月15日拒绝令并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除，上述事项自拒绝令解除令发布之日起生效。

6月12日，中兴通讯发布关于重大事项进展及复牌的公告。公告称，本公司和全资子公司深圳市中兴康讯电子有限公司已与BIS达成《替代的和解协议》以替代中兴通讯于2017年3月与BIS达成的《和解协议》。

公告显示，BIS已于2018年6月8日（美国时间）通过《关于中兴通讯的替代命令》批准协议立即生效。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款，包括在BIS签发2018年6月8日命令后60日内一次性支付10亿美元，以及在BIS签发2018年6月8日命令后90日内支付至由中兴通讯选择、经BIS批准的美国银行托管账户并在监察期内暂缓的额外的4亿美元罚款（监察期内若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和2018年6月8日命令，监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付）。

责任编辑：张申