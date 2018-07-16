专家：“海水稻”是伪命题 大规模滩涂种植不现实

原标题：凌启鸿：“海水稻”名不符实，大规模发展滩涂种植缺乏现实性

我国著名水稻栽培专家凌启鸿执笔的《盐碱地种稻有关问题的讨论》一文，日前发表在《中国稻米》后，在学术界引起了强烈反响。

凌启鸿在该文中指出，我国已积累了丰富的盐碱地种稻经验，最基本的条件是引淡水灌溉洗盐，他认为目前水稻耐盐育种取得突破性的创新发展，但尚不能改变盐碱地种稻还必须靠淡水灌溉洗盐这一基本规律。其次，实现滩涂盐碱地开发种稻，必须以建设长距离输送淡水灌溉工程为基础，淡水需求量巨大，工程巨大，时间长，因此，实现大面积滩涂种稻较困难。

凌启鸿认为，陈日胜把在海滩地发现的野生稻定名为“海稻86”或称“海水稻”，都是合理的，不过它也仅是一个耐盐的种质资源，因此，不能把青岛用淡水稀释后的海水进行灌溉的耐盐品种也称“海水稻”。这是因为，灌溉水中80%以上是淡水，而且生产上都是把淡水直接灌入稻田。再则，生产上很难先用淡水稀释海水后种稻。海水灌溉种稻事实上不存在，“海水稻”是名不符实的伪命题。“海水稻”的名称，过分夸大了耐盐育种的作用，忽视了引淡水灌溉的基础作用，会引起误导。

什么是“海水稻”？扬州大学农学院戴其根教授告诉科技日报记者，耐盐碱水稻，也就是人们口中常说的“海水稻”，不是能在海水中生长的水稻，“海水稻”只是耐盐碱水稻的一种形象化称呼，并非字面理解的“直接利用海水对水稻进行灌溉种植”，而是一类可以在海边滩涂等盐碱地生长的水稻品种。

记者了解到，去年以来，有媒体报道了一个重大创新成果———在青岛海滩上种植的“海水稻”产量达到最高亩产为621公斤。因此，有专家认为，有了“海水稻”，我国的沿海滩地可以开发成为新的商品粮基地，我国的粮食安全有了新的保障。更有专家测算，如果在1亿亩盐碱地推广“海水稻”，按亩产300公斤保守计算，年产量也将达到300亿公斤，能养活8000万人口。

但在几十年从事水稻栽培研究以及盐碱地种稻实践的凌启鸿看来，耐盐育种可以节省盐碱地种稻灌水少部分的成本，确实是一项先进的科技成果。但发展盐碱地种稻，切不可忽视大量淡水灌溉洗盐这一最基本的条件，耐盐育种仅是一项配套的措施。对发展盐碱地种稻，切不可因有了“海水稻”而过分乐观。上亿亩大规模发展的滩涂种稻，是一个长期的理想目标，缺乏现实性。

据介绍，对于把土壤含盐量降至0.2%以下的指标，戴其根教授也曾做了研究验证，用含盐量0.3%的水栽培水稻，参试品种均未能正常生长。因此，将含盐量控制在0.2%及以下，是现有水稻品种正常生长的必要条件，也是淡水灌溉洗盐地开发种稻的必需条件。

有专家也提出，“搞科学研究，来不得半点夸大，更不能简单下一个结论。新的技术、新的工艺、新的成果，能否用起来，能否用得好，能否真正有成效，都是要经过反复的研究与应用实践，才能够得到科学的结果”。（过国忠）

来源：科技日报

责任编辑：张申