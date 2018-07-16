中国首台大推力高空液氧煤油发动机整机热试成功

原标题：我国首台！大推力高性能高空液氧煤油发动机整机热试成功
据微信公众号“中国航天科技集团”（ID：cascwx）7月16日报道，日前，由中国航天科技集团有限公司六院研制的我国首台大推力、高性能液氧煤油高空发动机首次整机热试车获得圆满成功，验证了该新型发动机方案的正确性、技术的可行性，标志着我国大推力、高性能液氧煤油发动机技术在高空发动机领域获得重大突破。
该型发动机是我国首型大推力、高性能液氧煤油高空发动机。在研制过程中，航天科技集团六院11所研究设计团队大力协同，开展高空泵后摆发动机的设计工作，仅用了一个月的时间就完成了发动机系统方案论证，半年内相继完成了多个关键技术的论证工作。
随后，发动机研制团队精心策划，紧锣密鼓地开展了关键技术方案验证试验，从而确保了该新型发动机首次热试车的圆满成功。
由于突破并采用了多项创新技术，该型发动机性能及固有可靠性显著提升。本次试验成功对大幅提高新一代运载火箭的运载能力、拓宽火箭型谱意义重大，为我国航天事业的进一步发展增添了新的动力。
泵后摆发动机：
传统发动机是整体摆动，泵后摆技术将摇摆装置后置，局部摇摆，能使发动机体积缩小。节省出来的空间，可以为运载火箭并联更多的火箭发动机提供可能，从而实现超大推力。
来源：微信公众号“中国航天科技集团”
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