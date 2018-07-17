湖北扶贫干部与女贫困户结婚:一来二去便熟悉起来

原标题：湖北一扶贫干部与女贫困户结婚：一来二去，便熟悉起来

古往今来，有很多爱情的佳话

但扶贫干部和贫困户走到一起

你听过没？

单身扶贫干部劲头足

韩庆玉今年54岁，是恩施州鹤峰县公路局的一名职工，2016年初，韩庆玉被单位派往鹤峰县走马镇红土村，开始扶贫之路。

入户、核查、走访、信息录入成了韩庆玉的家常便饭。渴了就在农户家找点白开水，饿了就泡一桶方便面。通过一年的入户走访，对红土村甚至比对当地村民更熟悉。

这一切，村民们也看在眼里：“韩主任这么大年纪了，劲头不输年轻人。”“韩主任天天在村里录入信息，从没有怨言，真是好样的。”

慢慢的，大家也了解到了他家的情况：早些年因为性格不合，韩庆玉和前任妻子离婚，和女儿一起生活。因为女儿年幼加上工作任务繁重，韩庆玉打消再重组家庭的念头多年。

村民牵线，扶贫做媒

不少村民张罗着要为他介绍对象，都被韩庆玉婉言拒绝了：“一是想到自己年纪大了，想先把娃儿管好；二是扶贫任务在身，没心思想这些。”

直到2017年腊月，韩庆玉的思想才开始有了转变。

于冬之是走马镇红土村12组人，今年46岁，离婚后，因为家中没有生产资料，没有收入来源，只能依靠在外务工维持生计，回家的时间也少。

（网络配图）

2017年腊月，远在广州的于冬之因为亲戚病逝回家吊唁，与韩庆玉有了初次见面。于东之坦言：“初见他时，从没想过和他走在一起，毕竟他是干部嘛。”

与女方一样，韩庆玉说，最初别人说要做媒介绍的时候，自己也没有当真。但是听说她是贫困户，加上自己确实要去她家录入信息，一来二去，便和于冬之熟悉起来了。

“扶贫，扶的是感情”

扶贫干部和贫困户结合，意料之外，情理之中。

“说到底，也是她的勤奋感动了我，不等、不靠，很坚强。”通过接触，韩庆玉发现于冬之虽然家庭贫困，但是思想积极，靠着勤劳正一步步改变贫寒的家境。

于冬之感慨：“他这个人吧，比较踏实，去我家问信息的时候，我就发现他很过细，最开始的时候也没想那么多，只是心里觉得他是个好干部。”

渐渐地，二人互生好感，决定走到一起。但这时身边除了祝福，也有不少闲话：“她跟他肯定是为了钱。”“他一个干部，只怕是搞得好玩啊。”

韩庆玉说：“扶贫扶的是感情，感谢精准扶贫工作，让我再次收获了爱情和亲情，不管别人怎么看我们，我们都一定会把这段感情坚持下去。”

对于大家的质疑，二人没有退缩。2018年元月，二人在县民政局拿了结婚证。

来源：恩施电视台、人民网

责任编辑：张申