在雪龙号上生活是什么体验?健身房游泳池应有尽有

原标题：亲历 | 在雪龙号上生活两个月是什么体验？

文并摄 | 李岩 编辑 | 周宇

政知君去北极啦！

今天（7月20日），自然资源部组织的中国第9次北极科学考察队从上海启航前往北极地区。此次科考预计9月下旬返回上海港，航程12300多海里。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，这次科考是自然资源部成立以来组织的第一次极地科考。同时，这也是今年年初我国发布首个北极白皮书后的首次北极科考。相较上一次北极科考，此次参与的人数多出了40人，足见此次科考的重要性。

承担此次科考任务的“大家伙”无疑还是我国目前唯一的一艘极地科考船——雪龙号。作为随队记者，政知君是坐在雪龙船队员舱的窗前完成本篇稿件的。

政知君和雪龙船船长沈权

今天，政知道就带您零距离看看，开赴北极的雪龙船上的“衣食住行”。

去北极干啥

详细说雪龙号之前，先来看一下此次科考的目的。

年初发布的中国北极白皮书指出，当前北极的自然环境正经历快速变化，北极冰雪融化将可能为各国商业利用北极航道和开发北极资源提供机遇。这样的背景下，中方白皮书明确中国参与北极事务坚持科研先导，愿依托北极航道的开发利用，与各方共建“冰上丝绸之路”。

7月20日，停靠在上海港的雪龙船

出行前，自然资源部有关负责人同样表示，中国第9次北极科学考察将深入贯彻落实习近平总书记“打造冰上丝绸之路”重要指示精神，推进国家北极业务化观/监测网建设：

通过对白令海、楚科奇海和北冰洋高纬度海区等我国北极考察重点区域进行业务化调查，推进我国极地业务化体系建设，掌握海洋水文与气象、海冰、海洋地质、地球物理、海洋生物与生态、海洋化学等环境要素的分布特征，为北极地区环境气候等综合评价提供基础资料；

深入开展北极高纬度海域的生态环境和渔业资源、新型环境污染物等北极国际治理议题相关的业务调查，为解决区域和全球性环境问题提供支撑；

进行北极环境快速变化重大前沿科学研究，视冰情开展北极中央航道调查等工作。

值得一提的是，中国第9次北极科学考察还邀请了法国、美国等国的科学家，在海洋、环境等领域开展务实合作。

唯一一艘极地科考船

昨天，政知道（微信ID：upolitics）来到上海，准备登船。当站在位于上海的码头亲眼看见雪龙船时，它的庞大身躯令政知君震撼。

雪龙船停靠位置

实际上，雪龙号今年上半年刚刚从南极返回，而昨天它已经被清洗、保养得光洁如新。红色船体和白色船舱颜色分明，在阳光的照射下，人们难以相信这是一艘超过23岁船龄的“老家伙”。

提起雪龙号科考船，不少人都会有一种“若远若近”的印象：似乎很熟悉，但又不了解。带着懵懂，政知道专门采访了此行雪龙船的船长沈权。

沈权告诉政知君，雪龙船是1993年从乌克兰买过来的，总长167米，宽22.6米，满载排水量是21025多吨，吃水9米。

因为我国南极科考开始得比较早，雪龙船第一次执行的极地考察任务是我国的第11次南极科考。

“作为我国目前唯一一的一艘可以执行冰上作业任务的科考船，从第11次南极科考后，每一次极地科考任务就都由雪龙号担任。”沈权如数家珍一般，“目前为止，雪龙船执行了共22次南极科考，8次北极科考。”

至于雪龙船主要担负的任务，他介绍称：“我们在南北极有很多科考站，那么雪龙船承担的任务主要就包括为科考站提供后勤补给、人员运输以及科考作业。也正是因为科考站多，因此雪龙船的后勤保障压力还是很大的。”

雪龙号今天出发前，科考队员们与祖国和亲人告别。

需要说明的是，雪龙船核载船员为40名，科考队员80人，也就是说120人是标准载人数量。但是由于科考任务多且重，此次上船的人员已经超过了这个数字。

五菜一汤

值得提到的一个细节是，此次北极科考过程中途不停靠任何国家、不进行补给。两个多月的时间里，雪龙船上130多人的吃喝全部依靠出发时携带的物资。

那么，船上的生活条件如何？感受了一整天的政知君拍下了不少照片。

首先来看看吃，昨天的晚饭是政知道（微信ID：upolitics）在雪龙船上的第一餐。虽然供考察队员用餐的餐厅并不大，但干净整洁。当天晚餐采取自助餐的形式，五菜一汤的菜式南北皆宜：

黄瓜木耳炒虾仁

奥尔良烤鸡翅

麻辣牛肉

西红柿鸡蛋

素炒青菜

冬瓜排骨汤

此外，在餐厅入口还摆放了饮料、啤酒以及咖啡机，同样可以随意取用。更难得的是，船员在餐后还为大家奉上切好的西瓜，一位科考队员感叹：“在船上能吃到新鲜水果真是莫大的荣幸。”

船员张堪升此前是海军部队的炊事班长，转业成为船员后同样在雪龙船的后厨工作。他告诉政知君，为了忙活一百多人的饭菜，一般要从上一餐吃完就要开始准备下一餐。“刚刚出发时蔬菜都比较新鲜，工作量还小，后面可能需要撕掉些烂叶子。”

健身房和酒吧

再来看看住宿条件。

房间比政知君想象的要宽敞不少，上下铺和沙发之间还摆放了一张书桌。这个面积和政知君大学时候的宿舍差不多，但大学宿舍里住下了六个人。

此外，房间内中央空调、洗手间、淋浴、储物柜应有尽有，不过为了防火，房间内是禁止吸烟和使用电磁炉的。

政知君和一位摄像老师两人一屋，前文提到由于超过了核定人员，有些考察队员只能睡在沙发上，好在沙发和配发的床具都很舒适。

在和老队员聊天过程中政知君了解到，等大家熟悉后就不会天天都待在自己的房间了。因为雪龙号船舱中配备了齐全的娱乐设施，篮球场、乒乓球台、健身房、游泳馆一应俱全。

健身房和游泳池

另外，雪龙船还专门设置了一个小酒吧，想必同行的美国研究员会经常光顾。

遇到北极熊要尽快撤离

“近几年我们的极地科考实现了常态化，九月下旬从北极回来后隔不了多久可能就要再次启程前往南极。因此，一到下半年雪龙号就要忙碌了起来。”

1967年生人的沈权告诉政知道（微信ID：upolitics），经过这么多年的极地科考，我国培养出来了一批优秀的雪龙号船长和船员。

“虽然雪龙号是北极、南极‘连轴转’的，但是我们船长、船员能轮着休息。这个角度讲，雪龙号比船员要更加辛苦。”

不过沈权也欣慰地说，我国自主建造的雪龙2号破冰船很快就要交付使用了，到那时雪龙船就不再孤单了。

虽然雪龙船吨位大、船长经验丰富，但是谈及航行中的险情，沈权同样称“不是闹着玩的”。

他向政知君介绍，航行中一个比较大的担心是众所周知的西风带（行星风带之一，又称暴风圈，位于南北半球的中纬度地区）。

“一般来讲我们在行船过程中遇到风浪，船体摇摆保持在20°以内的话，风险系数还是很低的，但我们以往在西风带中遇到过最大的摇摆在40°左右”。

“另外一个比较危险的环节在于冰上活动。冰上作业也好，冰上运输物资也好，脚下的冰面是不平整的，谁也不知道这个冰面有多厚，会不会掉到海水中。”

沈权说，北极熊虽然看起来很可爱，但其实很可怕。现在正是北极熊的捕猎时间，其冰上奔跑的速度极快，而且通体雪白，不容易被发现。冰上作业如果遇到北极熊，要尽快撤离。

小编注：今起我们会不定期更新本次北极科考中的亲历故事，敬请关注。

责任编辑：霍宇昂