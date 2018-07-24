350年来最热夏天驾临 英国气温高达35℃

原标题：350年来最热夏天驾临英国，气温高达…呃…35度！

英国气象学家发出了令人震惊的警告，建议民众呆在室内。

今天早上，英国各大媒体纷纷急报，民众要远离户外！据称，英国的天气已经热到350年来之最，英国民众纷纷表示热到崩溃。

英国媒体已经“热炸”：

350年来最热到底有多热？

英国《快报》是这么报道的：一股来自非洲的暖空气给英国的南部和东部带来了一股热浪。 英格兰Santon Downham地区的气温昨日达到了33.3度，这成为了英国今年来最热的一天。报道称，气象学家还发出了令人震惊的警告， 周五气温预计会超过35摄氏度，建议民众呆在室内。

35度“高温”可把腐国民众吓坏了。

连播天气预报的英国天空电视台主持人，在看到气象图的时候表情都呆掉了：

“这些日子，西米德兰兹郡、东米德兰、东英吉利地区都达到了30度！周四或周五，南部和东部的一些地区可能达到35摄氏度！”主持人说道。

气象局已经拉响了3级警报，警告市民避免直接暴露在阳光下，尤其是在11点到下午3点之间阳光最强的时候。还友情提示了星期五前都不要出门，要保持充足水分以避免因高温天气而生病。

英国国民健康服务体系（NHS）也发布了这样的建议：“远离阳光，保持你的家中尽可能凉爽，关窗和拉上窗帘可能对躲避高温有所帮助。”

英国《快报》称，这是英国350年以来最热的一个夏天。更令英国人崩溃的是，由于没经历过这种高温，连英国王室的家族城堡——温莎城堡门口草都枯萎了……

英国民众纷纷哭诉天气热到不能忍，简直是撒哈拉？！

当然，也有见多识广的英国民众表示，你们说的“35度高温”不就是大多数国家夏天的日常吗……

如果35度也能算高温的话，那么要不要感受下中国的“四大火炉”。↓

已经跌下“四大火炉”宝座的武汉，来感受下。

再来感受下今天（24日）中国气温的排行榜，让你知道什么叫做热到与太阳比肩：

好想让那个英国天空电视台主持人感受下这张热到发紫的气象图↓

欢迎英国小伙伴来中国感受下，嗯，中国欢迎你们！

来源：环球网（ID：huanqiu-com） 方逸然

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责任编辑：张义凌