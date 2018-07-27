月全食火星大冲两项奇观将在27日夜28日晨齐上演

原标题：月全食、火星大冲 两项天文奇观今夜明晨齐上演

中新网客户端北京7月27日电 天文爱好者的福音来了！今夜明晨，包括“超长待机”的月全食、十余年一遇的“火星大冲”都将上演。民众甚至可以在28日凌晨3时30分左右，给二者拍一张“合影”。

火星大冲与火星近日点示意图。

火星大冲：15年或17年才发生一次

作为2018年天宇“年度大戏”，备受瞩目的“火星大冲”即将在今夜上演。

那么，何为“火星大冲”呢？据媒体报道，有专家解释称，当火星、地球和太阳依次排成一条直线时，称为“火星冲日”。而当“火星冲日”时，火星如果恰好位于“近日点”附近，就称为“火星大冲”。

此外，“火星大冲”也并不常见。中国科学院紫金山天文台科普主管胡方浩此前接受采访时介绍，这种天象每15或17年才会发生一次，上一次出现在2003年8月29日。他还介绍，在“大冲”期间，火星与地球距离达到最近，看上去比平时显得更大也更为明亮。

就在今晚，太阳一落山，火星将从东南方缓缓升起。直至次日早晨，太阳再度升起时，火星才从西边落下。

“届时，橙红色的火星将成为高悬子夜的一颗耀眼‘明星’。”胡方浩说，在这一天（今天），火星将行至15年来地球距离最近的位置，彻夜闪亮的“红星”难得一遇，非常值得观赏。

据报道，如果错失观察这次火星大冲的机会，下一次观赏到更明亮的火星大冲，要等到2035年9月16日才可看到。

资料图：月全食全过程。（拼版图片） 中新网记者 富宇 摄

月全食：下次要等到2021年

对于天文爱好者来说，今夜的福利还不只有“火星大冲”。当橙红色的火星高悬天际之时，月全食也将登临夜空，与之遥相呼应。

值得一提的是，此次月全食还将开启“超长待机”模式，时间将长达104分钟。

据报道，有专家称，这次月全食，时间将长达104分钟（从食既至生光），是18年来时间最长的月全食。近300年（19世纪至21世纪）来，最长的月全食时间发生在2000年7月16日，月全食时间长达107分钟（从食既至生光），比这次月全食延长了3分钟。

据媒体报道，如果错失这次月全食，中国要到2021年5月26日才能观赏到下一次月全食。

不过，据专家介绍，本次全食阶段发生于北京时间7月28日凌晨3点30分到5点14分。在中国境内，由于本次全食发生在后半夜，天色已渐亮，因此仅极西部地区可见月食全过程，其余大部分区域可见“带食月落”。（完）

责任编辑：张义凌