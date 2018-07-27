黑火药公司爆炸事故致5死“炸”出幕后副局长股东

来源：潇湘晨报

原标题：黑火药“炸”出幕后大股东

2017年8月，经临澧县纪委、县监察局决定，并报临澧县委、县政府批准，给予临澧县公安局原党组副书记、副局长杨华开除党籍、开除公职处分，其涉嫌违法犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

该案源于2017年5月，临澧县一家黑火药公司发生爆炸事故，事故共造成5死1伤。在针对该事故的调查之中，临澧县公安局原党组副书记、副局长杨华的违纪问题也随之浮出水面。

副局长为何隐瞒重大疾病事实

如果把杨华案看作一枚硬币，那么，其隐瞒重大疾病不向组织报告的行为，被案件调查人员视为硬币的一面。

2011年下半年，杨华因患肾脏疾病恶化成尿毒症，在长沙某医院住院治疗近两个月，并进行了肾脏移植手术。按照相关规定，杨华作为一名党员领导干部，应当如实向组织报告个人有关事项。从自己身体角度出发，杨华也应该向组织如实陈述自己的健康状况。

“但杨华因‘官瘾’作怪，担心如实报告后组织会‘关照’自己，不让其继续担任公安局副局长这一职位。杨华在术前术后的数年间，在组织对其屡次考察、重用过程中，一直没有向组织报告其患严重肾脏疾病并接受肾脏移植手术的事实。直到对其采取‘两规’审查措施时，杨华才向组织报告其患肾脏疾病及肾脏移植手术的事实。”案件办理人员介绍，彼时的“主动报告”，不是因为杨华想起了组织原则，而是其希望借此机会规避组织采取的审查措施。

据参与该案的工作人员介绍，杨华不仅未将这一个人重大事项如实向组织报告，竟然连其花费的数十万元住院治疗费用也不敢到医疗保险机构报销。由于进行肾脏移植手术后有一定的排斥反应，杨华需长期服用药物，但他担心身边的同事、朋友知晓其病情，只得背着同事和朋友，悄悄地吃药治疗。

问及原因，杨华称，因为县城小、熟人多，担心别人知道他生病的事实。“把公安局副局长这一‘官帽’看得比自己的生命还重要，杨华的种种表现令人匪夷所思。”案件调查人员称。

但很快，这个疑团因为一件爆炸事故的发生而解开。

参股多家涉爆企业是公开秘密

临澧县盛产烟花鞭炮，有“烟花鞭炮之乡”之称。而公安部门负责辖区内烟花鞭炮产品和原材料的道路运输许可。杨华在担任县公安局副局长期间，曾长期分管爆炸危险物品。作为分管危爆大队的县公安局领导，本应尽职尽责抓好行业监管，但杨华却从中看到了商机。

看见身边朋友一个个腰缠万贯，经常出入豪华场所，杨华按捺不住了。2013年至2014年期间，杨华先后应李某某等人邀请，合伙开办了大丰爆破公司、腾大引火线公司、万盈黑火药销售公司等三家企业，杨华是其中的大股东，分别占股50%、50%和30%。

无一例外，这几家公司业务范围均是杨华监管的领域，李某某等人邀其参股也正是看好杨华手中掌握的权力。堂堂一个县公安局副局长、一级警督参股多家涉爆企业，在当地却已成为公开的秘密。

有了杨华的参与，自然会有人投其所好，对其生意“格外”关照，公司经营形势自然一片大好。短短三年时间，杨华累计从违规参股的几家企业获利高达227万元。

爆炸声响，“保官求富”梦碎

2017年5月16日，一声爆响，击碎了杨华的“保官求富”梦。临澧县一家黑火药公司发生爆炸事故，事故共造成5死1伤。经过调查，临澧县公安局原党组副书记、副局长杨华严重违纪问题随之浮出水面。

经临澧县纪委、临澧县监察局决定，给予杨华开除党籍、开除公职处分，其涉嫌违法犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。谈及自己所犯的错误，杨华在忏悔书中写道：“我不知道若干年后，有何脸面去面对九泉之下的父亲，每每想到此，总是追悔莫及，泪流满面……”。

7月25日，临澧县纪委、县监察委负责人在回顾此案办理过程时称，杨华身为政法战线党员领导干部，利用工作职务便利大肆敛财，不惜“破窗”违纪，理想信念丧失，党员意识淡薄，严重违反党的纪律，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。“杨华案再一次警醒告诫我们，党员领导干部一定要时刻牢记党的宗旨，心存敬畏守住底线，洁身自好，严守党纪法规，只有挺纪在前，严格自律，才能永葆‘公仆’本色。”

本报记者王欢通讯员杨毅王鸿常德报道

责任编辑：张申