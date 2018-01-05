江西《信息日报》：副厅以上领导可获赠全年报纸

原标题：全省副厅以上领导可免费获赠送全年《信息日报》

1月4日晚7时，南昌的一位国企高管收到了发行人员刚刚为他送上的《信息日报》，40个版的厚度上还传递着发行员手中的温度，全没外面风雨的冷峭。

“今日起，本报特向全省副厅以上领导（含省属国企副总）等政经人群免费赠送全年《信息日报》”，这个信息在本报和微信上刊登后，得到了很多领导的关注和关心，很多领导还打来电话，表示对新版的认可及赞同。

据不完全统计，截止发稿时，本报开通的送报专线接到了50多个咨询电话，发行中心立即为其中有明确意愿的16人办理了赠阅手续。“我们单位订阅了贵报，但工作时间较忙，现在能否送一份到我家里，我想认真精心地阅读。”一位厅局级领导表示，《信息日报》是他一直喜爱的报纸，现在顺势而变，着力于深度时政、财经报道，他觉得很好，“我将继续支持贵报。”了解相关情况后，信息日报发行人员立即为他送上了今天的报纸，于是有了开头的一幕。

记者了解到，1月4日当天，本报派专人已为在南昌的1500余位副厅级以上领导，送出了2018年首期《信息日报》。

2018年，《信息日报》和你一起奋斗启航，秉承34年的底蕴，做有价值的新闻——每周为读者呈上这份“江西人的政经读本”，关注你的关注，努力你的努力，推出权威时政要闻，深度重磅解读，独家财经报道。即日起，全省副厅（含省属国企副总）以上领导，只需一个电话或发邮件、微信后台留言等，我们就会为您送出全年《信息日报》。请致电0791-86849680，或发邮件到18970936093@qq.com，也可在微信后台留言，并请留下投递地址，联系方式，姓名职务等。

来源：中国江西网

责任编辑：桂强