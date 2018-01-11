山东农民抗拆致两死案终审维持死缓 家人将申诉

原标题：山东农民丁汉忠抗拆致两死案终审维持死缓判决，家人称将申诉

丁汉忠

1月11日上午，山东省高级法院官方微博公布了丁汉忠故意杀人案的最新进展：该院裁定驳回了丁汉忠的上诉，维持了潍坊中院的一审判决：以故意杀人罪判处丁汉忠死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；对丁汉忠限制减刑。

山东高院认为，丁汉忠故意非法剥夺他人生命，其行为构成故意杀人罪，其因个人要求得不到满足，先后持两把镰刀多次砍击拆除其母亲房屋的施工人员，致二人死亡，犯罪手段特别残忍，犯罪情节、后果特别严重，人身危险性极大，依法应予严惩。鉴于施工人员对引发本案负有一定责任，依法可对丁汉忠判处死刑，不立即执行，但应对其限制减刑。

获知最新的裁定结果后，丁汉忠的女儿向澎湃新闻表示，将进行申诉。

澎湃新闻此前曾报道，56岁的丁汉忠是潍坊昌乐县乔官镇丁家山村农民，他家并排居住的有六间房屋，其中三间是自家的，另外三间是他父母的，房屋存在权属争议。2013年，该房屋被列入“调整城乡建设用地增减挂钩项目”范围。因补偿协议未谈妥，丁家一直没有搬迁。

2013年9月25日，丁家山村村委相关人员联系施工人员黄中太、黄国厚等人对丁汉忠父母的房子进行拆除，因此双方发生冲突。在冲突中，丁汉忠持镰刀挥砍，致黄中太、黄国厚死亡。

2014年1月16日，潍坊市检察院向潍坊中院提起公诉，指控丁汉忠犯故意杀人罪。同年7月28日，潍坊中院以故意杀人罪判处丁汉忠死刑立即执行，赔偿两位死者家属各2.1万余元。

同年，潍坊中院一审以故意杀人罪判处丁汉忠死刑立即执行。

一审判决书显示，潍坊中院认定，当日15时许，当黄中太等人正使用挖掘机对房屋进行拆除时，丁汉忠与其子丁超闻讯后赶往现场并报警，与施工人员发生撕扯。在双方冲突过程中，黄中太等人为阻止丁汉忠父子进入拆迁现场和拍照，对二人有摁倒、拖拽等行为。丁汉忠被放开后，手持镰刀猛砍黄中太头部、面部，致黄中太受伤倒地。为救护伤者，多人上前阻止丁汉忠继续伤害黄中太，其中刘文持铁锨打伤丁汉忠头部。丁汉忠随即又持另一镰刀上前追砍周围人员，砍伤黄国厚的头、颈部等处。黄国厚于同日死亡；黄中太经抢救无效于次日死亡。

此外，在一审阶段，潍坊中院未采纳“丁汉忠系防卫过当”、“丁汉忠多次自行报警，归案后能如实供述其犯罪事实，构成自首”、“丁汉忠在侦查阶段所作的供述系非法取得，属于非法言辞证据，应予排除”等辩解和辩护意见。

不过潍坊中院也认为，丁汉忠因其住处与涉案（母亲的）房屋相邻，多年来对房屋进行改建并处于占用状态，故在进行拆除时应当妥善解决，避免因强行拆除而引发矛盾。案发当天，施工人员未经商定即拆除房屋，又为防止因拆迁伤及丁汉忠及其亲属，对阻止拆迁的丁汉忠父子有摁倒、拖拽等行为，在行为方式上欠妥当，应当认定黄中太等人对于矛盾激化负有一定责任。

一审判决后，丁汉忠不服，提出上诉。2016年4月11日，山东高院以原判认定的部分事实不清、证据不足为由，撤销了潍坊中院的一审判决，并发回重审。

2017年1月17日，该案在昌乐县法院城郊法庭公开开庭重审。同年8月10日，该案宣判，潍坊中院认定丁汉忠犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行，限制减刑。

丁汉忠不服，再次提出上诉。山东高院书面审理了此案，裁定维持了一审判决。

责任编辑：桂强