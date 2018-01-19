重庆24层高楼没电梯 网友：不愧是8D魔幻城(图)

原标题：重庆24层“网红楼”没电梯，3个出口通往3条街，每年五六部影视剧来取景

近日，一则“重庆24层高楼无电梯”的视频在网上热传，这栋楼也迅速成了“网红”。从1层爬到24层，其难度可以想象，但神奇的是，此楼有3个出口，分别通往3条不同街道。网友们也纷纷感叹，重庆不愧是8D魔幻城市。

今（18）日，记者实地打探了一番，“网红楼”确实如网友说的那样：没有电梯，全程靠腿脚往上爬。但正因它“魔性”般的存在，多部影视剧在此楼取景拍摄，居民都称它是“影视基地”。

网红

24层高楼竟无电梯

从网传视频上看，这栋楼位于渝中区白象街，下临长江滨江路，从1层到24层没电梯，全程只能辛苦往上爬，不禁让人瞬间崩溃。一时间，关于24层高楼无电梯的视频被网友点击数十万次，此楼也迅速成为“网红”。

△从底层往上到24层，没有电梯

“神奇，爬完全程腿要废！”“换作我肯定被绕晕。”“不愧是山城，里面的居民不会迷路么？”网友们纷纷留言道。

今天，记者来到长江索道附近打听“网红楼”，导游王欢告诉记者，这栋楼就在白象宾馆旁边，“乘坐索道就能看见，离索道最短也就几十米，每次带游客都要顺带介绍下这栋楼，很多外地人都惊叹，24层楼竟没电梯，里面的人怎么生活。”

△楼内可以看到东水门大桥和索道

随后，记者来到解放东路和白象街交叉口。听说记者打探24层无电梯楼，烟摊老板范先生指着对面说：“那栋楼就是，最近很多人都来看稀奇，其实也没啥大不了，早就习惯了。”他说，最近每天都有三四拨人打听这栋楼，最多的时候有十几拨人，全都是来看稀奇，看热闹。

打探

3个出口通往3条街道

记者在白象宾馆旁边见到这栋楼，门廊上写着“白象居”三个大字。大楼依山而建，站在解放东路数，露出来的一共有9层，再往下看，深不见底。

“这栋楼建于上世纪90年代，没电梯。”居民胡先贵告诉记者，小区共有6栋楼，每栋有24层高，相互有廊桥连通，临近解放东路一侧的是1号楼，依次往滨江路延伸，最远是6号楼。

记者所站的解放东路平街层，恰好是白象居小区1号楼的15层，里面小卖部、串串店、洗衣店等。每层楼有4户人家，因为空间太窄，楼梯只得相互错开。

△第15层与解放东路街道齐平

顺着楼梯，记者先是一层层往下走，到达第10层有一座平台，出入口通往白象街。居民黄琼正在通道口休息，“住10层下面的邻居一般在白象街买菜，免得爬15层太费劲了。”

△从第10层平台，能看到白象居小区3栋楼

△第10层有一座平台，出入口通往白象街

△第10层有一座平台，出入口通往白象街

继续往下走，到达小区的第1层，出口很隐蔽，出来则是下望龙门车站，紧着长江滨江路。

△第1层出口很隐蔽，出来则是下望龙门车站

神奇的是，一栋楼竟然有3个出口，分别通往3条不同的街道。

为体验网友说的晕头转向的感觉，记者又沿滨江路1楼往上爬，一口气爬到第12层已有些腿脚酸软，不得不休息喘口气，越往后面爬越体力不支，到20层时已全身无力，感觉头晕目眩。最后爬到24层，记者算了一下，共花了11分钟。

居民

买菜爬楼腿发抖

记者采访中遇到不少爬楼的居民，还有人扛着大包货物往家里搬。住在6楼的杨先生5年前在这买了二手房，他说：“第一次来看房时，自己都不敢相信没电梯，考虑到附近交通方便，还是买了下来。”

杨先生说，当初重新装修费了好大劲，材料只能送到1楼或者10楼平街层，然后找人一点点扛，一层楼多加几块钱，“整个装修下来，光搬运费都多花了3000多块。”

△居民背大包货物爬楼

住在4层的蔡大姐说，她在小区住了8年，下面没有菜市场，第10层才有，“最初每天爬上爬下买菜，腿软发抖，现在熟悉了慢慢爬，习惯了也还好。”

由于此楼独特的构造，24层高楼无电梯，算是重庆乃至全国独一无二，完全体现出了魔幻山城的特点。同时，也给许多影视剧提供了很好的拍摄场地。记者看到，白象居3栋和4栋就有一处廊桥相连，这里就是陈坤主演的《火锅英雄》取景地之一，影片中刘波和唐僧在雨中的追逐戏，大都取自白象居小区及周边街道。

△白象居小区3栋和4栋连接廊桥正是电影《火锅英雄》的取景地之一

△小区3栋和4栋连接廊桥正是电影《火锅英雄》的取景地之一

“这栋楼不仅因为没电梯红了，其实早前已经在电影中走红过。”16楼居民蔡先生说，经常有拍电影拍视频的来小区来取景，每年能有五六部影视作品留下小区的影子，是不折不扣的“影视基地”。

网友>>>

服了，不愧是“8D重庆”

@恋恋嘴：如果1层邻居想到24层家里串门该咋办，想想都难。

@射手座：换作我爬24楼，早瘫痪在半道上了。

@Toni王子：服了服了，重庆不愧是“8D”魔幻城。

@马小朵朵：哇塞，神奇般存在，好想去爬一回。

@冥冥之中：哼哼，在我大重庆早已见怪不怪。

@加减乘除：住里面每天出门会不会被绕晕，迷路了怎么办。

盘点>>>

那些魔幻般的重庆建筑

重庆因火锅闻名天下，也有人称它是美丽之城，因为美女如云。但无论如何，重庆独特的山势地貌才是它最大的特色，因此也有“3D之城”、“魔幻之城”的美誉。没错，下面这些魔幻建筑让你见识重庆是一座神奇般的城市。

1、穿楼而过——轨道李子坝站

轨道2号线李子坝站“穿”居民楼而过，山城的复杂地形造就了全国绝无仅有的震撼景象。1楼至5楼是商铺，9楼至19楼是住宅，中间6楼至8楼是轨道交通区域。轨道李子坝站不仅是轨道线的网红站，也是重庆独特网红景点，每天都有游客慕名而来。

2、最复杂立交桥——黄桷湾立交

2017年5月，重庆黄桷湾立交完工并正式投入运营，因其5层，15条匝道的层层叠加，每条砸到都连着不同方向，分支密布的结构成为重庆最复杂、最大的枢纽型立交，被喻为重庆主城“最复杂”的立交。很多网友戏称“走错一个匝道，就是重庆一日游”。

3、屋顶马路——汽车飞驰在屋顶

2017年，有人拍到一栋五层建筑上面居然有一条马路通车，这条马路也是楼房的“屋顶”。据了解，这条路是南岸区南滨路聚丰江山里小区道路，位于该小区3栋附近。屋顶公路宽约10米，与楼下往弹子石方向的主干道海棠溪新街呼应，靠楼的一侧是小区车库出入口，远观有种楼上楼下皆有路的感觉。

4、任性天桥——天桥穿楼而过

这座天桥桥身一端位于大阳沟派出所一侧的地面，而另一端则直接与鑫龙花园A栋13楼相接。距离地面约40米，桥面宽约2米，长约30米左右，被网友戏称为“任性”天桥。

5、波浪公路——坐车如过山车

不久前，一组波浪马路的图片在网上火了，在一个上坡路上，上坡一小段，马上变成平地，再行驶几十米的平地，又上坡，如何反复五次，远远看起来就像波浪一样起伏。据了解，此“波浪公路”位于巴南区界石一物流园区内，双向四车道，修在一处斜坡上，从下往上看，整条公路呈波浪起伏，驾驶在路上有过山车般的感觉。

责任编辑：张岩