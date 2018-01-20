婚姻法新司法解释第一案落锤 旧案为何适用新法?

原标题：婚姻法新司法解释第一案落锤，主审法官独家回应旧案为何适用新法律

据中国之声《新闻纵横》报道，1月18日上午，湖南宁乡法院根据最高人民法院发布的《关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》（以下简称《解释》），依法审结了一起涉夫妻债务纠纷的案件，当庭宣判长沙某男士不用承担前妻超出日常生活需要所欠2000万元债务。据悉，这是宁乡法院审结的《婚姻法》新司法解释第一案。

宁乡法院审理查明，被告周女士和被告林先生原系夫妻关系，双方于2005年登记结婚，两人均在机关事业单位工作，有稳定的收入。2017年，周女士在多家银行办理了信用卡且大额透支，又以资金周转为由，以个人名义向历某等人借取大量债务，累积债务超过2000万元。自2017年7月起，有债权人陆续向林先生及其父母追债，林先生及其父母这才知道周女士在外欠下大量债务。

据该案主审法官宁乡法院民二庭庭长林利向中国之声记者介绍，因周女士不能偿还到期债务，债权人以周女士所欠债务为夫妻共同债务为由起诉至法院，要求周女士、林先生共同偿还债务。

“当时原告起诉2个被告，通过审理后，我们知道，被告方两夫妻其中的妻子在2017年，从6月底到7月份，大量的向外借债。后来，不断有债权人向我们院里起诉，借款的人都是跟被告（妻子）有业务上的有联系的人，借款到期后，很多人找她去要款，债务人主动提出跟自己的丈夫离婚，辞去了职务，就下落不明了，我们通过发公告的形式开庭了。”

因原告未能对该债务属于夫妻共同生产生活所负债务进行有效举证，法院依法判决该债务由周女士一人承担，林先生对该债务不承担偿还责任。主审法官林林利向中国之声记者告知了判决结果：

“我们现在的判决结果是：当庭宣判，就是直接由女方来承担偿还债务的责任，就驳回了要求她丈夫承担责任的诉讼请求。”

宁乡法院受理案件后，恰逢最高人民法院发布的《婚姻法》新司法解释生效。该《解释》第三条规定：“夫妻一方在婚姻关系存续期间 以个人名义超出家庭日常生活需要 所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，法院不予支持，但债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。”

“开庭的日子刚好是元月18号，刚好碰到新的司法解释出台，我们通过举证责任这些方面对案件进行审理。新的司法解释出台以后，举证方面责任分配更加公平合理了。通过这个案件，也通过司法解释的运用，我们希望，作为债权人，一定要加强风险防范意识，在事前就把工作做好，因为毕竟民间借贷也是市场行为。”

宁乡法院因审结的《婚姻法》新司法解释第一案而备受关注。对于该案在《婚姻法》新司法解释出台之前就已立案，而在审理中却依据了这一新司法解释。林利表示，虽然这个案件是2017年7月份立的案， 2018年1月18日依法审结。新司法解释通过合理分配举证证明责任，有效平衡了债权人和债务人配偶一方的利益保护。

“新司法解释出来后，指导我们如何适用法律，在开庭的当天，法庭辩论的时候，刚好是这个法律实行，我们就适用这个解释，可以在举证方面直接按它的规则来进行处理，实际上这是一个举证规则的处理。以前，根据证据规则规定，即使当事人因为举证不足，我们也是不能认定为夫妻债务的，但是这个规定比较及时，刚好支持我们以前办案的思路。”

据了解，以前婚姻法司法解释第24条规定，婚姻关系存续期，所负的债务，一般原则，认定为夫妻共同债务，如果未举债的一方没有足够的证据来推翻夫妻债务，一般认定为夫妻债务。林得也坦言，以前，夫妻一方欠下债务，不管另一方是否知晓，哪怕离婚了，可能都要承担这笔债务。而新的司法解释对举证更加细化，更加具体。

“新的解释就把非举债一方配偶的举证责任减轻了，举证责任进行了重新分配到了债权人身上。”

责任编辑：张岩