代表谈国务院机构改革方案：指向精准 刀刀见骨

原标题：机构加减 直击痛点

“作为市长，我们工作中时常遇到这样的事儿，同一项工作分散在多个部门，商量一件事情，坐下一堆人。专题调研，身后也跟着一帮人，想减都减不掉，每个人都跟这项工作有关系。”3月14日下午，审议国务院机构改革方案（以下简称“机构改革方案”）时，全国人大代表、四川省广元市市长邹自景谈到以往工作中的无奈。根据提请十三届全国人大一次会议审议的机构改革方案，邹自景期待减除繁冗机构，轻装上阵。

审议中，许多代表认为机构改革方案直击痛处。全国人大代表、四川省南充市市长吴群刚深有感触地说，这次机构改革指向精准，刀刀见骨。

国家行政学院教授、深圳创新发展研究院资深研究员汪玉凯认为，此次机构改革力度非常大，改革的加减法烙印着鲜明的以人民为中心的理念，更加注重政府机构的职能调整和优化配置，朝着国家治理体系和治理能力现代化迈进。

“一增一减”更加合理高效

全国人大代表、中国工程院院士贺泓负责的课题既涉及科技部，也涉及国家自然科学基金委。根据这次改革方案，国家自然科学基金委改由科技部管理。对此，他拍手叫好。

“过去，当两个部门要做同一件事时，作为专家要居中协调，来来回回解释说明，同一件事非要编出两个版本来，实在很难协调。”贺泓说。

按照改革方案，减少一个国务院直属事业单位，在贺泓看来却能大大提高科研经费的使用效率，因为“事情在管理体制内部就可以先协调好，科研项目可以统筹布局、分工明确，避免重复立项”。

国家发改委的职能瘦身备受关注。作为承担经济调节职能的关键部门，国家发改委的职能被形容为“从市场物价到气候变化、从扶贫搬迁到卫星上天，几乎无所不包”。

这次改革中，很多代表注意到，被称为“小国务院”的国家发改委瘦身了。邹自景数了一下，在机构的重组中，少了7项职能。他认为，把非主责主业职能剥离出去，有利于发改委轻装上阵，集中精力抓好经济调节工作。

经过这次改革，国务院正部级机构将减少8个，副部级机构减少7个。和过去机构改革注重减法不同的是，此次改革所做的加法同样备受瞩目。

全国人大代表、四川长虹集团董事长赵勇对拟组建的退役军人事务部尤为关注。他说，作为国有企业，长虹集团接收了不少退役军人，但在解决退役军人的一些需求、诉求时，常常面临政策不清、政策限制、责任部门不明确等问题，企业因此耗费了相当多的精力。

“我相信，随着退役军人事务部的组建，这些问题将得到有效解决。”赵勇说。

新组建的应急管理部则被认为是打破“九龙治水”式救灾格局的重大变革。全国人大代表、四川省德阳市市长赵辉认为，把国家应急指挥处置机构上升为国务院组成部门的层级，将有效推进应急救援力量的职业化、综合化、集中化，是我国应急能力体系的重大进步。

邹自景认为，国务院机构在“一增一减”中体现了问题导向，对机构职能进行调整优化，更加科学合理高效，更符合实际工作的要求，政府更好地承担起职责。

整合碎片化职能 发挥乘法效应

作为一个地级市市长，邹自景在实际工作中有一个烦恼：有时因为一项工作牵涉部门太多，要确定一个牵头单位，“要好好考虑”。“前不久我们安排一个项目的工作，竟然牵涉3位副市长、七八个部门的工作，没有办法，只好由常务副市长牵头研究”。

“看起来一件事情大家都在管，实际上并不是人多力量大，而是人多打乱仗。”邹自景说，“职责分布过于分散、零碎，让很多工作难以高效推进，不能形成合力，有时还会造成内耗。”

对相同相近的职能进行整合，工作由一个部门统筹承担，此次机构改革凸显的“协同”和乘法效应，邹自景认为这是一个亮点。“让核心的机构承担核心的职能，担负合适的工作，工作效能必然有效提高”。

贺泓所在的中国科学院生态环境研究中心，是上世纪80年代由生态中心和环境化学所合并而成。但在政府机构层面，30年过去了，生态和环境保护一直分属于不同的部门主管。单说生态保护，至少有国家发改委、环保部、林业局等部门分别管理，“对内对外都有很多不好协调的地方”。

“现在生态环境部整合了生态环境保护的职责，可以很好地统一起来了。”贺泓说，这表明生态文明入宪、建设美丽中国的理念，具体落实到国家治理体系和治理能力的轨道中。

令他欣喜的是，在参与京津冀协同发展专家咨询工作中所遇到的困惑，有望通过这次机构改革得到化解。贺泓说，在雄安新区规划中，因为涉及发改委、国土部、住建部、环保部、水利部等诸多部委，规划修改反反复复，费时费力，难以做到一张蓝图画到底。

“现在好了，自然资源部基本上把建设规划的事情统起来了，以后再做同样的事会顺利很多。”贺泓说。

全国人大代表、黑龙江省大庆市市长石嘉兴对机构改革的感受是“春江水暖鸭先知”。他认为，这次改革有望突破过去因政出多门、职能交叉而造成的责任不清和推诿扯皮现象，值得期待。

赵勇认为，拟组建的国家市场监督管理总局将从根本上解决目前企业面临的多头执法、重复执法难题，有效打击各种不规范、违法的市场行为，营造更健康的市场环境。

简除烦苛 民心所向

在进行机构改革方案说明时，国务委员王勇表示，此次改革适应了新时代我国社会主要矛盾变化，聚焦发展所需、基层所盼、民心所向。

汪玉凯说，政府机构的设置要从职能上来思考，首先要搞清楚政府管多少、管多大范围，再来设置机构，解决好政府和市场、政府和社会的关系。

吴群刚注意到，此次改革的内容，明确指向了人民群众感觉不幸福、不满意的地方。比如，国家市场监督管理总局的组建，旨在让群众买得放心、用得放心、吃得放心，营造可靠有序的市场环境。针对老百姓看病难、看病贵的问题，拟组建国家医疗保障局。

“每一项改革都体现了以人民为中心的导向。”吴群刚说。

石嘉兴说，此次机构改革，突出市场在资源配置中的决定性作用，强化更好发挥政府作用，充分体现以人为本的理念。

全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元感慨，细数改革开放40年历程，凡是早放开、早搞活的，就能先发展、大发展、快发展，人民群众享受现代文明的产品和服务就早、就多、就好。凡是因种种原因捏住不放、没放的，常常延误发展时间，降低发展速度。

他希望，通过组建国家市场监管总局，更加有效发挥市场自身机制和作用，减少政府对微观经济运行的干预，既增强市场活力，又减少财政支出压力。

作为企业负责人，赵勇由衷地说：“企业家对于改革的期待和愿望一直都在，这一天，终于盼到了！”

中国青年报·中青在线记者 王鑫昕 刘世昕 杨杰

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责任编辑：张义凌