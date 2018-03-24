高考9大新变化:这样做将取消录取资格 父母快看看

原标题：事关孩子未来！高考9大新变化！这样做将取消录取资格

注意啦！教育部近日印发《关于做好2018年普通高校招生工作的通知》，全面落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》，发展素质教育，促进教育公平。这些新变化要知道↓↓↓

1、招生计划将向这些省份倾斜

通知提出，继续实施“国家支援中西部地区招生协作计划”，进一步提高中西部地区及人口大省高考录取率。中央部门所属高校要积极履行促进入学机会公平的社会职责，加强对各地人才需求的分析预测，严格控制属地招生计划比例，合理确定分省招生计划，向重点高校录取比例相对较低的省份倾斜。

2、这些高考加分项目全面取消

根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《教育部 国家民委 公安部 国家体育总局 中国科学技术协会关于进一步减少和规范高考加分项目和分值的意见》相关规定，全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。

3、加强对“高考移民”的综合治理

加强对“高考移民”的综合治理，依法依规防范和打击违法违规跨省（区、市）获取高考报名资格的行为。

4、综合素质评价结果作为录取重要参考

强化对高中学生综合素质档案的使用，在保送生、自主招生、综合评价试点、高水平艺术团、高水平运动队、艺术体育类专业、运动训练和民族传统体育、高职分类招考等类型（以下简称特殊类型）招生中，将学生综合素质评价结果作为招生录取的重要参考。

5、推进减少录取批次改革

通知明确，将进一步推进减少高校招生录取批次改革，实施高考综合改革及合并本科批次的省份，要合理划定特殊类型招生最低录取文化课分数线，不得低于合并批次前的相应要求。

6、确保符合条件的随迁子女在流入地参加高考

进一步落实和完善进城务工人员及其他非户籍就业人员随迁子女在流入地参加高考政策，确保符合条件的随迁子女都能在流入地参加高考。

对于不符合流入地报考条件的考生，流入地省级高校招生委员会要主动协调流出地予以解决，原则上回流出地高考。

7、进一步推进高职分类招考

进一步推进高职分类招考，完善“文化素质+职业技能”评价方式，形成符合高等职业教育培养规律和特点的人才评价选拔模式。

8、严格规范中职与本科教育贯通招生

严格规范中等职业教育与本科教育贯通招生，严格控制招生学校、专业和规模，以少数省属应用型本科高校技术技能含量高、培养周期长的专业为主。

9、特殊类型招生提高文化课成绩录取要求

此外，根据此前教育部办公厅关于做好2018年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知，高等学校部分特殊类型招生，将切实提高文化课成绩录取要求。

各地各高校要高度重视并切实纠正部分特殊类型招生对考生文化课成绩录取要求偏低的问题，逐步提高录取要求并提前向考生告知。

这些行为将取消高考录取资格

授权省级招委会组织的省级统一考试和授权高校组织的单独招生考试及保送生、自主招生、综合评价试点、高水平艺术团、高水平运动队、艺术体育类专业、运动训练和民族传统体育、高职分类招考等类型招生考试均属国家教育考试的组成部分，按照上述法律法规及党内法规执行。

对在上述类型招生考试中违规的考生、高校、中学及有关工作人员要进行从严查处。其中，凡提供虚假个人信息或申请材料的，均应当认定为在国家教育考试中作弊，取消其相关类型招生的报名、考试和录取资格，同时通报有关省级招生考试机构或教育行政部门取消其当年高考报名、考试和录取资格，并视情节轻重给予3年内暂停参加各类国家教育考试的处理。

对违规参加高校招生考试的高级中等教育学校非应届毕业的在校生，取消其当年高校招生考试各科成绩，同时给予其应届毕业当年不得报名参加高校招生考试的处理。

这类人将被优先录取

3月23日，教育部发文明确强调，加大对贫困家庭学生的政策倾斜，达到有关高校投档要求的建档立卡贫困家庭考生，同等条件下优先录取。

据悉，教育部发布《关于做好2018年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》，明确2018年继续实施重点高校招收农村和贫困地区学生的国家专项计划、地方专项计划和高校专项计划，并对相关工作进行了全面部署。

《通知》要求，严格报考条件和资格审核。国家专项计划定向招收贫困地区学生，实施区域为集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州，国家专项计划实施区域的贫困县脱贫后2018年仍可继续享受国家专项计划政策。地方专项计划定向招收各省（区、市）实施区域的农村学生，实施区域和具体报考条件由各省（区、市）根据本地实际情况确定，对本省（区、市）民族自治县实现全覆盖。高校专项计划定向招收边远、贫困、民族等地区县（含县级市）以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生，实施区域由有关省（区、市）确定。要求各地严格执行专项计划报考条件，完善资格审核办法，进一步健全省、市、县三级教育、公安等多部门联合审核工作机制，确保考生户籍、学籍真实准确。要求有关高校认真开展考生资格核查，逐人核查考生相关材料。

《通知》强调，加大宣传服务和考生帮扶。要求各地和有关高校加大招生宣传力度，深入贫困地区和中学采取多种形式广泛开展专项计划政策宣传，提高宣传实效。创新考生服务举措，为考生提供更加便捷的报考服务。加大对贫困家庭学生的政策倾斜，达到有关高校投档要求的建档立卡贫困家庭考生，同等条件下优先录取。通过加大对家庭经济困难学生的经济资助等措施，帮助专项生顺利完成学业。

责任编辑：张玉