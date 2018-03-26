伊利：董事长被带走调查系谣言 一名造谣者已被抓

原标题：伊利称造谣者已被公安机关抓捕归案

今日有自媒体爆料称，伊利股份（600887.SH）董事长潘刚被带走协助调查，但伊利股份午间发布公告否认这一说法，称市场传言均为谣言，生产经营一切正常。而第一财经记者独家了解到的最新消息显示，伊利报警，而造谣事件中一名涉案人员已经被抓捕归案。

午间伊利发布公告称，已关注到有媒体报道“传伊利股份董事长被带走协助调查”等相关信息。指媒体所报道的公司相关信息不实，市场传言均为谣言，公司生产经营一切正常，公司无应披露而未披露的重大信息。

当天伊利的股价也受到该传言影响，从早间高点29.47元迅速下挫到午间收盘的27.05元，振幅超过8%，午后随着辟谣公告的公布，股价有所回升，但最终收跌于27.3元，下跌3.53%。

伊利公司向第一财经日报回应表示，近日，在网络平台，公司持续发现多起针对伊利集团及公司领导人进行污蔑、诽谤等不实信息发布行为。回顾伊利集团作为乳业龙头企业带领行业发展的历程中，不断受到来自不同维度的恶意中伤及舆论攻击。随后，伊利公司将相关情况向内蒙古自治区、呼和浩特市政府相关部门汇报后，两级政府高度重视，并成立专项工作小组进行调查。目前已正式立案，3月19日，公安机关已依法对“造谣事件”中的一名涉案人员抓捕归案，具体信息将于近期陆续公布。案件正在持续侦办过程中。而对于诽谤及恶意攻击行为，伊利将采取法律手段捍卫公司声誉，坚决地挖出幕后黑手。

责任编辑：张义凌