新京报评白银案高承勇获死刑:以正义告慰无辜亡魂

原标题：“白银连环杀人案”凶手高承勇被判死刑，以正义告慰无辜亡魂 | 新京报快评

在防止出现冤假错案的前提下，对未破命案绝对不能轻言放弃，必须在坚持程序正义和证据标准的前提下，穷尽一切可能去缉捕真凶。

文 | 邓学平

没有任何意外，甘肃“白银连环杀人案”被告人高承勇犯故意杀人罪、强奸罪、抢劫罪、侮辱尸体罪，被判死刑！虽然这只是一审判决，最终定谳还需最高法核准，但此案的结局已经明朗。

这次判决距离高承勇被抓捕归案，已经过去了一年半；距离高承勇第一次强奸杀人，已经过去了整整三十年。

1988年至2002年，甘肃白银市和内蒙古包头市接连发生11起强奸残害女性系列杀人案，导致11名女性被害，受害人中还包括一名8岁的女孩。该案于2001年8月被列为公安部部督案件。所谓“法网恢恢，疏而不漏”，高承勇最终没能逃脱法律的制裁。

而这份判决，也终可告慰那些死去的无辜亡魂和生活在阴影之中的破碎家庭。

“白银案”被认为是新中国成立以来影响最为重大的命案之一。尽管如此，司法机关依然较好地保障了高承勇的合法诉讼权利。

媒体报道，白银市检察院关于此案的审结报告长达6万余字，发问提纲4万余字，举证质证提纲6万余字。通过当庭采用多媒体示证系统进行示证，借助谷歌地图、实景照片使整个案发过程得以直观还原。在扎实、充分的证据面前，高承勇承认了自己的所有犯罪事实。

近年来，媒体报道较多的是因“命案必破”所导致的冤假错案。与此同时，诸多“世纪命案”长期没有侦破在舆论场并未引起足够重视。

“命案必破”固然违背认识规律，但如果矫枉过正，认为“命案可以不破”则走向了另一个错误的极端。犯罪分子行凶杀人，长期逍遥法外不仅严重危及公共安全，而且对于死去的被害人及其家属也是严重不公。

因此对未破的命案绝对不能轻言放弃，必须在坚持程序正义和证据标准的前提下，穷尽一切可能去缉捕真凶。

▲2017年7月18日，甘肃白银，被告人高承勇受审现场。 图/视觉中国

从侦查角度讲，侦破杀人案件确实有一定难度。原因在于，被害人已经死去，无法张口说话。如果凶手具备反侦查能力，没有在现场留下指纹、足印、血迹或者私人物品，那么在没有目击证人或者现场监控的情况下，除非凶手自己亲口承认，否则很难形成完整的证据链。

为了避免过去冤假错案的教训重演，同时更为了依法保障犯罪嫌疑人人权，现如今侦破命案越来越多地依靠科技手段和客观证据，让客观证据“站出来”代替犯罪嫌疑人口供说明案情事实。

甘肃白银连环杀人案就是利用科技手段侦破案件的典范。尽管当年在案发现场曾提取到高承勇的指纹和DNA，但囿于当时落后的技术，案件迟迟未有进展。后来，白银警方开始建立Y-STR数据库，其原理是同一父系的所有男性个体都具有同源的Y染色体。高承勇一位堂叔的DNA因行贿被录入数据库，警方将它与当年命案现场留下的痕迹相比对，发现白银市城河村高氏家族有作案嫌疑，遂挨个录入指纹。经比对，警方发现高承勇的指纹和命案现场指纹高度吻合，从而很快锁定真凶。正是因为侦破技术的进步，才让残害11条人命的杀人狂魔最终伏法。

当下，借助科技手段侦查和打击犯罪已是世界趋势。在我国，新一代的居民身份证普遍实行指纹录入，将有助于建立起全国范围的指纹库系统。日益普及的DNA及微生物鉴定、移动终端定位系统，特别是越来越强大的人脸识别系统配合越来越密集的监控探头，都会让犯罪分子更加插翅难飞。

所以说，高承勇的落网看似偶然，其实背后蕴藏着深刻的必然。

据媒体报道，公安机关为侦破此案付出了极大的努力。白银市公安局先后曾对比至少10万枚指纹，公安部多次组织专家进行论证。此案的宣判，不仅告慰了被害人及其家属，而且也让公众对社会治安、对公平法治多了一份信心。

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责任编辑：张玉