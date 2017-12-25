中国拒绝洋垃圾切断法公司财源 法媒：如落下铡刀

原标题：中国拒绝“洋垃圾”切断法国公司财源 法媒：如同落下铡刀

参考消息网12月25日报道 法媒称，中国已决定向诸多家用垃圾关闭其边境，不再从国外进口垃圾，即便是经过分类的，这对法国垃圾回收公司来说如同落下了铡刀，等于断了后者真正的财源，令其难以适应。

据法国《回声报》12月20日报道，成捆的废纸、纸板、废钢铁、塑料……这些法国公司曾将大量经过垃圾分类后的所谓“次要”原材料重新卖给中国人。法国可持续发展总署去年强调指出，出口的垃圾吨数在1999年至2014年间增长了75%。

报道称，国际回收局局长阿诺·布吕内表示，“各个回收公司要另外找出路，因为中国将不会开倒车”。然而，法国工业家更喜欢未经使用过的材料，而不是回收的，加上由此已经开始了非工业化，结果就像来自欧洲回收联合会的多米尼克·马甘指出的那样，“我们在出自垃圾分类的所有材料方面都超量”。他呼吁像德国在造纸工业中所做的那样重新工业化，并表示，“几年前，德国每年出口500万吨废纸，现在它进口200万吨，因为德国造纸工业规模如今是法国的3倍”。

报道称，不过，由于中国迄今不太重视垃圾分类的质量，许多回收公司对垃圾分类做得不够好，还是以纸为例，它们的废纸不被法国纸商接受。法国纸商协会的让·勒穆抱怨说，“分类做得不好的问题因加强塑料分类的命令而变得严重，人们现在会在纸捆里发现柔软的塑料胶片，这一出路危机或可事先预测到，并会促使回收公司对垃圾分类进行投入，以便遵守质量标准”。

报道表示，法国垃圾回收要在出现中国竞争之前就做好。阿诺·布吕内认为，中国将会把现有的上万家回收企业集中在一起，旨在建立国家级的垃圾回收和处理大企业。他还解释说，中国已经关闭其边境来迫使国内垃圾回收和处理企业的发展。他表示，“中国人认为，他们今天是进口商，明天将自给自足，后天将成为出口商”。（编译/卢央央）

责任编辑：张建利