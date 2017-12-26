韩国在IT领域领先中国？ 韩媒：不久或将拱手相让

原标题：韩国在IT领域领先中国？ 韩媒：错觉！不久或将拱手相让

[环球网综合报道]韩国总统文在寅12月14日在中国某餐厅吃早餐一事成为热议话题，在韩国媒体看来，这件事超越了吃饭本身的意义，更多地体现出了中国的影响力。韩国《中央日报》12月26日报道称。“文在寅总统在中国切身感受到了正在飞速发展的第四次工业革命的威力。”

仅仅一顿饭怎么会产生这样的感受？

据报道，韩国总统文在寅一行用手机支付了一共68元人民币的餐费。期间，总统夫妇对利用餐桌上的条形码、眨眼功夫就结好账的移动系统既好奇又吃惊。报道称，这一场景将成为此次访华活动中印象最深的一刻，而记录这一瞬间的照片更应该成为韩国日后“卧薪尝胆的契机”。韩国在宇宙飞船或人工卫星领域落后于中国，在信息技术（IT）领域却一直自认为领先于中国，但从这张照片开始，这一错觉也许该被打破了。

《中央日报》写道：韩国是世界半导体最强的制造国家，却沦为了第四次工业革命的“差生”。韩国信息通信政策研究院12月22日公布的《第四次工业革命与规制改革》报告中给出的理由令人绝望。2004年推出的测定血糖功能的糖尿手机是医疗器械和通信设备结合的第四次工业革命的代表性技术，然而因医疗器械的许可程序受阻，该产品未能在韩国国内上市。此外，在韩国，一般出租车使用应用软件计费的APP计程仪属于非法，远程视频开药在药师法上来看也非法，共享住宿平台在观光振兴法上仅对外国人开放，对韩国人来说仍然是非法的，此外连网上二手车交易平台和robo-advisor也是如此。若现在想要挽回这种低迷，韩国应用“事前允许—事后制定章程”的方式来开拓渠道。若不如此，韩国在不久的将来或许就要将IT产业拱手相让了。

责任编辑：刘光博