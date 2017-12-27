越南宣布销毁中国学者涉南海历史书籍 主编回应

原标题：越南宣布全面回收销毁中国学者涉南海历史书《中国封建王朝兴衰录》 我丛书主编这样说。。

[环球网报道 记者 余鹏飞]台湾“中央社”12月27日援引越南《青年报》的消息称，越南出版印刷发行管理局26日发布公文，要求相关单位收回并销毁由中国复旦大学教授葛剑雄主编的《中国封建王朝兴衰录—第3集：明朝与清朝》的书籍，原因是因为“书中含有有关越南对东海（即南海）主权的‘错误内容’”。该丛书主编、十二届全国政协委员会常务委员葛剑雄教授27日在接受环球网记者的采访时，就越南禁止《中国封建王朝兴衰录》表示，南海诸岛领土主权固属于我国的历史事实，是不可能因为越南政府的做法而被销毁，这更加反映出越南政府在南海历史事实上的心虚。

遭到越南政府“通缉”的历史书籍，全名为《千秋兴亡：中国历代王朝兴衰录》，这套书以中国历史上八个主要朝代的宏大历史背景，以专题的形式剖析了各个朝代兴衷的历史原因（1。秦朝，杨志刚著；2。汉朝，葛剑雄著；3。三国两晋南北朝，郭建著；4。唐朝，宋昌斌著；5。宋朝，徐洪兴、姚荣涛著；6。元朝，姚大力著；7。明朝，安震著；8。清朝，徐洪兴著），给后人提供发人深省的启示。该丛书还获中国图书奖。

报道说，《中国封建王朝兴衰录》的主编为复旦大学教授葛剑雄，书籍由越南文化资讯出版社与明智文化公司联合出版。这部丛书中写到清朝康熙与乾隆时期，都提到南沙群岛是中国疆土的最南端。

越南称南沙群岛和西沙群岛为“长沙群岛”和“黄沙群岛”，越方声称其拥有充分的历史和法律依据，证明对群岛拥有无可争辩的主权。

越南出版印刷发行管理局声称，中国学者的历史书内容歪曲历史事实，违反越南的出版法。

曾任复旦大学中国历史地理研究所、历史地理研究中心主任。现任教育部社会科学委员会委员，十二届全国政协委员会常务委员的葛剑雄在接受环球网记者的采访时说，截至目前，他还尚未收到有关《中国封建王朝兴衰录》丛书被越南政府回收销毁的消息。这本丛书很早以前就出版了（小编注：2001年），时间过了很久，而且因为读者的喜爱再版了很多次。“我甚至都不知道它已经卖到越南了”。

葛剑雄表示，越南政府回收销毁《中国封建王朝兴衰录》是越南的内政，我们不便评价，但越方的做法并不能销毁历史事实，历史事实是销毁不了的。属于我国的南海诸岛的主权也不会因为越南的“禁书”有所改变。

葛剑雄说，《中国封建王朝兴衰录》是一部由众多我国学者集体出版的书籍，虽然他本人并不是丛书内所有内容部分的作者，但这部丛书严格按照历史事实讲述我国在南海诸岛的固有领土主权的历史事实。这是一本实事求是的历史书。

葛剑雄还透露，近年来越南政府在涉及南海岛屿的历史问题交流上越来越自封，越方开始对来访的中国学者不开放其历史等方面的文献书籍，原因就在于越南自己的历史史册就明确注明了南海诸岛的主权归属于中国，他们害怕这些历史书籍成为其占有我国南海诸岛的阻拦。所以不让我们中国人看。

葛剑雄说，他本人对越南政府以这样的方式处理南海问题表示吃惊。如果真如越方所说的他们拥有我们的南海诸岛的主权，最应该做的是拿出“可信的”的史记文献跟我们的比较，这才是对他们最有力的做法，回收销毁我们的历史书只能更加反映其心虚的态度，越南禁止这部讲述历史事实的书在其国内传播，但禁不了其在国际上的传播。越方的做法可能还会更令这本书大卖，流传的更广，让更多人真实的了解南海主权历来固属于我国的历史事实。

责任编辑：柳龙龙