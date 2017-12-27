原标题：“中德U20友谊赛项目不再继续”？中国足协：不实消息！

[环球网综合报道]“与中国U20国足友谊赛项目不再继续！”22日，这则消息堂而皇之的登上了德国足球协会的官方网站。今天，中国足协正式对此作出回应称，此为“不实消息！”

德国足协：与中国男足U20男足的友谊赛不再继续

22日，德国足协在其官网发布消息声明宣称：德国足协与中国足协深入探讨后达成一致，中国U20选拔队队将不再继续参加与德国西南地区联赛各俱乐部的系列友谊赛。

此前也有媒体报道称，德国足协秘书长克蒂亚斯已经赴华商讨相关事宜。

对此，中国足球协会新闻发言人12月27日在接受采访时表示，德国足协秘书长克蒂亚斯日前来华并非中国足协邀请。克在华期间，中国足协未与其接触。

中国足协强调称，德足协声明中有关内容并非双方协商的结果。中国足协对德方发表不实消息表示遗憾。

责任编辑：柳龙龙