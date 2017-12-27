原标题：“中德U20友谊赛项目不再继续”？中国足协：不实消息！
[环球网综合报道]“与中国U20国足友谊赛项目不再继续！”22日，这则消息堂而皇之的登上了德国足球协会的官方网站。今天，中国足协正式对此作出回应称，此为“不实消息！”
德国足协：与中国男足U20男足的友谊赛不再继续
22日，德国足协在其官网发布消息声明宣称：德国足协与中国足协深入探讨后达成一致，中国U20选拔队队将不再继续参加与德国西南地区联赛各俱乐部的系列友谊赛。
此前也有媒体报道称，德国足协秘书长克蒂亚斯已经赴华商讨相关事宜。
对此，中国足球协会新闻发言人12月27日在接受采访时表示，德国足协秘书长克蒂亚斯日前来华并非中国足协邀请。克在华期间，中国足协未与其接触。
中国足协强调称，德足协声明中有关内容并非双方协商的结果。中国足协对德方发表不实消息表示遗憾。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 上将张阳全国人大代表资格终止
- 【 军事 】 中国正造2支世界级舰队 新舰堆满船坞
- 【 财经 】 2017最杯具故事:年初换5万美元亏2万元
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 独家：陈红与前夫股权纠纷案二审结束
- 【 科技 】 周鸿祎：王者荣耀一天赚一亿比贩毒赚...
- 【 教育 】 考研“神押题”真相渐浮 李林称已找律...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有