中巴经济走廊北段首条高速部分通车 巴总理致辞

原标题：中巴经济走廊北段首条高速部分通车

央视网消息：当天的通车仪式在巴基斯坦西北部开伯尔·普什图省举行，巴基斯坦总理阿巴西出席通车仪式并致辞。他在致辞中感谢中国政府及中国公司帮助巴方建成巴基斯坦北部地区第一条高质量的高速公路。

巴基斯坦总理 阿巴西：这个项目将加深巴中友谊，这不仅仅表现在经济层面，这条高速公路将把巴基斯坦与中国直接连接起来。我们的中国朋友保证了工程按时完工，我非常感谢。

E35高速公路的1、2标段，全长39.6公里，为双向六车道的沥青混凝土道路，由中国葛洲坝集团与巴基斯坦GRC建筑公司联营承建。剩余的20公里巴方目前仍在建设中。1、2标段公路的通车，将使北部城市赫韦利扬到首都伊斯兰堡的时间从原来的3小时缩短到一个半小时。

此外，E35高速公路向北与正在建设中的喀喇昆仑公路二期工程以及已经通车的喀喇昆仑公路一期改扩建工程连通，共同构成中巴经济走廊在巴基斯坦北部的公路交通主干线，对改善该国北部道路状况、促进当地经济发展、切实改善民生起到显著作用。

责任编辑：张义凌