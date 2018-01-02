日媒:中方提议设工作组探讨解禁福岛等地食品进口

原标题：日媒：中方提议设工作组探讨解禁日本食品进口

[环球网报道 记者 马丽]据日本共同社报道，中日消息人士透露称，有关中国自2011年3月福岛核事故以来持续至今的禁止进口宫城、福岛等10个日本都县产食品的措施，中日两国政府协商朝着取消或放宽限制展开全面讨论。报道称，中方提议成立工作组。此前，即使日方要求放宽限制，中方“也没有动作”（日本政府相关人士语）。核事故已过去近7年，中方出现了调整应对举措的迹象。

有意见指出，鉴于迎来《中日和平友好条约》缔结40周年，双方均有推动关系改善的想法。日本首相安倍晋三力争在年内实现中日首脑互访，此事也可能成为首脑会谈的议题之一。

据消息人士透露，自民党干事长二阶俊博2017年12月29日在出访地北京，与中国负责食品安全管理的高官举行了会谈。对于二阶要求放宽进口禁令，中方表示两国关系处于改善状态，将在看清政治局势的同时予以考虑，还提议成立工作组。

报道称，工作组的具体成立时期尚未确定，但日方计划接受中方的提议。日方期待若中国行动起来修改进口限制，还将影响到其他亚洲国家。

另一日方相关人士称，“（中方的）回应与此前不同。今后，磋商或有进展”。

农林水产省表示，12月时中国、韩国、中国香港等9个国家及地区全面或部分禁止进口日本产食品。中国要求10个都县以外的食品也必须出具放射性物质检测合格证明及原产地证明等，规定以严格著称。欧盟（EU）已经放宽部分限制。

责任编辑：刘光博