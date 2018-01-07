南航客机与外航客机发生刮擦 航班取消

原标题：纽约 一南航客机与外航客机发生刮擦 无人员伤亡 航班已取消

央视网消息：北京时间1月6日，南航CZ300航班（纽约-广州，机型B777-300ER，飞机号B7185）在纽约肯尼迪国际机场过站期间，飞机由美方地面拖车从远机位拖回至廊桥过程中，右大翼与一外航客机尾部发生刮擦，造成南航飞机约4米长损伤。事发时南航飞机上无旅客和机组人员。该航班现已取消。机务人员正在对飞机进行检查排除故障。

受纽约暴雪天气影响，肯尼迪机场航班大量取消，机场周边酒店房间十分紧张。南航正尽力妥善安置旅客。据当地气象部门预报，纽约暴雪天气将持续。南航表示，将密切关注当地天气状况，及时调整航班计划，全力协助旅客尽快成行。

责任编辑：张岩