原标题：中国援建菲律宾两所戒毒中心项目在棉兰老岛奠基

中新社桑托斯将军城1月12日电 （记者 关向东）中国援建菲律宾两所戒毒中心项目奠基仪式，12日在菲律宾棉兰老岛萨兰加尼省举行。中国驻菲使馆商务参赞金远与菲卫生部官员共同参加了仪式。

金远致辞说，中国援建菲律宾戒毒中心项目是2016年10月杜特尔特总统第一次对中国进行国事访问的成果。当时，两国领导人一致认为，两国双边关系将全面改善并取得较大进展，并见证了该项目的赠款援助协议签署。2017年2月，同济大学专业团队来菲考察，编制了项目的可行性研究及立项建议书。3月17日，菲中双方签署合作备忘录。

金远表示，随着两国合作的加强，中菲关系健康稳定发展，给两国人民带来了实实在在的利益。“中国将继续与菲律宾互利合作。相信在我们共同努力下，中菲将共同拥有一个美好的未来。”

金远在随后的新闻发布会上透露，中国计划在菲律宾建设一个工业园区，目前已进入选址、立项、园区规划阶段，预计在今年上半年会有早期成果。

资料显示，中国援建菲律宾两所戒毒中心项目，建设单位为菲律宾国家卫生部，由同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司设计，中国建筑股份有限公司承建。其中位于南阿古桑省的戒毒中心含100个男性床位和50个女性床位；位于萨兰加尼的戒毒中心含120个男性床位和30个女性床位。项目总用地面积6.0公顷（3.0公顷/个），建筑面积约13500.72㎡（6750.36㎡/个），建设工期为21个月。（完）

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