新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国援建菲律宾两所戒毒中心项目在棉兰老岛奠基

中国援建菲律宾两所戒毒中心项目在棉兰老岛奠基
2018年01月12日 20:50 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：中国援建菲律宾两所戒毒中心项目在棉兰老岛奠基

　　中新社桑托斯将军城1月12日电 （记者 关向东）中国援建菲律宾两所戒毒中心项目奠基仪式，12日在菲律宾棉兰老岛萨兰加尼省举行。中国驻菲使馆商务参赞金远与菲卫生部官员共同参加了仪式。

　　金远致辞说，中国援建菲律宾戒毒中心项目是2016年10月杜特尔特总统第一次对中国进行国事访问的成果。当时，两国领导人一致认为，两国双边关系将全面改善并取得较大进展，并见证了该项目的赠款援助协议签署。2017年2月，同济大学专业团队来菲考察，编制了项目的可行性研究及立项建议书。3月17日，菲中双方签署合作备忘录。

　　金远表示，随着两国合作的加强，中菲关系健康稳定发展，给两国人民带来了实实在在的利益。“中国将继续与菲律宾互利合作。相信在我们共同努力下，中菲将共同拥有一个美好的未来。”

　　金远在随后的新闻发布会上透露，中国计划在菲律宾建设一个工业园区，目前已进入选址、立项、园区规划阶段，预计在今年上半年会有早期成果。

　　资料显示，中国援建菲律宾两所戒毒中心项目，建设单位为菲律宾国家卫生部，由同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司设计，中国建筑股份有限公司承建。其中位于南阿古桑省的戒毒中心含100个男性床位和50个女性床位；位于萨兰加尼的戒毒中心含120个男性床位和30个女性床位。项目总用地面积6.0公顷（3.0公顷/个），建筑面积约13500.72㎡（6750.36㎡/个），建设工期为21个月。（完）

责任编辑：刘光博

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区